Booba insulté par le public des Ardentes et de La Fouine, Anyme, Kaaris,...

C'est une première dans l'histoire du rap français : Booba vient d'être insulté par des milliers de personnes lors du festival Les Ardentes, pour lequel il venait d'annuler sa venue. La fin d'une époque ?

Il se passe des choses que personne n'aurait pu prédire dans le rap français en 2026. Le succès de La Rvfleuze, la remontada de Guizmo, le retour de Kaaris prime, de "Rentre dans le Cercle", mais aussi ce qui ressemble à un début de chute pour Booba. Après avoir régné quasiment sans partage sur le rap FR pendant plus de 20 ans, Kopp a connu son premier véritable coup d'arrêt avec "Blanco Nemesis", et les gens semblent profiter d'un moment de "faiblesse" de sa part pour tenter de mettre fin à son règne : il vient de se faire copieusement insulter par le public des Ardentes, bien chauffé à blanc par Anyme, La Fouine et quelques autres.

Il faut dire que Booba a un peu cherché toute cette rage de la part du public, en annonçant qu'il annulait sa venue aux Ardentes à cause de la présence de trop d'influenceurs comme Anyme, Jeremstar,... Problème : Kopp aurait prévenu l'organisation qu'il annulait sa venue au moins deux semaines avant l'évènement, et le motif mentionné ne passe donc pas auprès des fans. De plus, B2O n'a pas arrêté d'insulter et de mépriser certains influenceurs à l'image d'Anyme, dont la communauté est très nombreuse et très mobilisée. Suffisamment pour se permettre de faire chanter à la foule la nouvelle chanson à la mode : "et Booba, la salope, et Booba la salope", sur le rythme de chants de supporters bien connus.

Le public de La Fouine s'y est aussi mis, en plein concert, ce qui l'a beaucoup fait rigoler on dirait, tout comme celui de Kaaris, bref, la chanson est devenue virale au festival en l'espace de quelques jours. C'est quelque chose qui ne serait jamais arrivé il y a encore quelques années, et ça peut être pris de plusieurs manières. Soit Booba est véritablement "en chute", et ses adversaires sentent qu'ils peuvent se permettre des manques de respect qu'ils ne se seraient pas permis il y a 5 ans par exemple. Le public lui-même peut, lui aussi, être lassé par les multiples polémiques et insultes envers tous les artistes de la nouvelle génération, alors que B20 n'arrive lui-même pas à continuer à proposer du contenu fédérateur (on l'a vu pour "Blanco Nemesis").

Soit il s'agit d'un "effet loupe" : le public présent aux Ardentes constitue globalement la fanbase des artistes et influenceurs qui étaient sur place, quand la fanbase de Booba, la fameuse piraterie, ne se rend pas à ce genre de festival. Ce qui peut donner l'impression que "tout le monde déteste Kopp", alors que les fans des Ardentes ne représentent pas l'ensemble des auditeurs de rap. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on n'avait jamais vu ça...