Booba aurait annulé sa présence aux Ardentes à cause d'Anyme

Booba aurait officiellement annoncé sa venue au festival Les Ardentes, avec un show qui devait avoir lieu aujourd'hui, samedi 4 juillet. Et il pourrait bien s'agir d'un nouveau clash de la part du Duc...

Les Ardentes ont commencé depuis deux jours, et on a déjà pu voir de très belles performances de la part de rappeurs qui ont mis le feu à la foule comme Fianso, Niska ou encore Vald. De belles performances, une météo plutôt clémente, sans faire trop chaud, tous les ingrédients sont réunis pour faire passer un bon festival aux nombreux fans venus pour apprécier les concerts. Mais il y a un artiste qui a décidé de faire son trouble-fête : Booba aurait annulé sa venue aux Ardentes, et le streameur Anyme n'y est peut-être pas étranger.

C'est l'information qui est tombée lors de la journée d'hier, même si elle n'a pour l'instant pas été annoncée officiellement. Programmé sur la scène principale pour le samedi 4 juillet, Booba aurait finalement décidé de ne pas venir, et on peut trouver un motif sur plusieurs de ses stories Instagram. Globalement, le boss du 92i semble assez énervé contre les Ardentes, qui accorderaient beaucoup trop de place aux Youtubeurs / influenceurs dans leurs évènement depuis quelques éditions, à l'image d'Anyme, encore présent cette année et qui est notamment monté sur scène aux côtés de son pote Houdi. Des reproches qui peuvent s'entendre, c'est vrai.

🚨 OFFICIEL



BOOBA annule sa présence aux ARDENTES !!



Il devait initialement se produire le samedi 4 juillet. pic.twitter.com/bhGekLgCdG — Kultur (@Kulturlesite_) July 3, 2026

Globalement, ça fait plusieurs mois que Kopp est en clash avec Anyme, qu'il accuse d'être un représentant de la "culture du vide", de matrixer la jeunesse dans le mauvais sens du terme, de voler la place de certains vrais artistes, mais aussi d'être un "vautour" qui plane au dessus de la musique shatta notamment. Tout ça est un peu confus, on dirait surtout que Booba n'est plus en phase avec la nouvelle génération, pour la première fois de sa longue carrière... Pas sûr que ça l'aide à redorer son image, légèrement écornée après l'échec relatif de "Blanco Nemesis".