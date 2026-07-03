Niska et Fianso mettent le feu aux Ardentes avec des perfs de fou

Le festival européen le plus renommé a débuté hier, et on a déjà eu droit à de très grosses performances de nos artistes français comme Niaska et Fianso, venus pour mettre le feu à la foule.

On est en plein été, il fait bouillant, mais on s'est heureusement éloignés de la canicule l'espace de quelques jours (ça revient fort la semaine prochaine selon les rumeurs). Du coup, certains festivals peuvent quand même avoir lieu, heureusement, histoire de ne pas complètement gâcher la fête après toutes les annulations de la semaine dernière. Et comme chaque année, le festival le plus attendu, c'est probablement Les Ardentes, qui a d'ailleurs débuté hier, 2 juillet, avec de très gros noms qui ont répondu présent pour mettre le feu comme Fianso, Niska, Vald,...

Le pus gros évènement, ou en tout cas, le plus "historique", c'était la présence de Fianso sur scène pendant cette première journée des Ardentes, lui qui entame son chant du cygne cette année, et a annoncé le "dernier morceau de sa carrière" ainsi que le dernier concert, probablement. On a pu voir le rappeur du 93 interpréter plusieurs gros titres de sa carrière, comme "Toka", mais aussi son couplet sur "Khapta", qui a bien fait réagir le public, celui sur "Grand Paris" qui a mis la foule en transe, bref, du grand Fianso plein d'énergie, dans un contexte pas facile : première journée, moins de monde, en plein après-midi, mais c'était propre.

L’ambiance quand Sofiane performe « Khapta » aux Ardentes 🤯 pic.twitter.com/ZpLD4Uwv6C — Kultur (@Kulturlesite_) July 2, 2026

On a aussi eu droit à de plusieurs très grosses perfs de la part de Niska, l'invité "surprise" puisqu'il était un des derniers rappeurs à rejoindre la programmation (il a été annoncé mi-avril). Le Charo du 91 a directement mis la foule dans sa poche, en entrant sur "Charlie Delta Charlie" de manière légendaire, et il a déroulé avec un tas de morceaux cultes de son catalogue : le Freestyle PSG, évidemment, mais aussi son fameux couplet légendaire "Elle a mal aux reins".

L’entrée de Niska aux Ardentes 🤯🤯 pic.twitter.com/W26vdAXKrA — Kultur (@Kulturlesite_) July 2, 2026

Bref, une grosse fête, pendant laquelle on a ausis eu droit à des perfs de Vald, et de Theodora également. On peut dire que ça commence bien !