Anyme dévoile un morceau rap "old school" dans lequel il allume Booba

Les choses sont en train de changer pour Booba, qui se fait attaquer par tous les streamers et après Inoxtag, c'est au tour d'Anyme d'envoyer du sale sur le Duc.

Les choses changent vite dans le game, encore plus rapidement que dans les autres styles musicaux. Alors qu'il y a encore dix ans, on ne mélangeait pas les créateurs de contenu et les artistes, les streamers font désormais presque "partie du rap game". Certains font d'ailleurs de la musique, dont on vous laisse, vous auditeurs, juger de la qualité, à l'image de Mister V, Théodort,... Et comme les autres rappeurs français, eux aussi se font clasher par Booba. Cette semaine, les rôles s'inversent, puisqu'Anyme a décidé d'allumer le Duc en dévoilant un son rap "à l'ancienne".

Ce n'est pas la première fois que le streamer s'essaie au rap, lui qui avait déjà tourné un clip parodique dans les rues de New-York, dans un délire un peu drill et faussement gangsta. Une belle réussite, mais beaucoup moins surprenante que ce morceau de rap "old school" dévoilé en plein live, en réponse à un de ses viewers qui l'accusait de ne pas savoir rapper. Anyme a sorti son "outfit d'ancien" spécialement pour l'occasion : cuir, grosses lunettes, béret à la Guizmo, et c'est parti pour al séance de "kickage".

Evidemment, le morceau est parodique et les paroles ne veulent rien dire, mais dans la forme, ça rappelle les grands maîtres du rap parisien du kickage, comme Guizmo, la Scred Connexion, Hugo TSR, les gars du Gouffre,... On n'est pas en train de comparer Anyme à la Scred, on vous voir venir, mais dans la forme, en tout cas, le jeune a repris les codes et ça nous fait rire. Ce qui nous fait encore plus rire, c'est quand, à la fin du morceau il lâche un :

...et même cette merde streamera bien plus que 'Seychelles'.

Il n'y a aucun monde où cette punchline n'est pas un clash directement envoyé à Booba, puisque le Duc menace le streamer depuis des mois maintenant, en affirmant que c'est un "roi du vide" et que 2026 sera l'année de sa chute. Après s'être fait violemment reprendre de volée par Inoxtag, c'est donc au tour d'Anyme d'allumer Booba, qui reste bien silencieux...