Compositeur, pianiste, producteur et auteur‑interprète, Chilly Gonzales s’est imposé au fil des années comme une figure singulière de la scène musicale contemporaine. Sa carrière, marquée par une permanente oscillation entre musique classique, électro et rap, en fait l’un des artistes les plus éclectiques et respectés de sa génération.

Né le 20 mars 1972 à Montréal, Gonzales a collaboré avec de nombreux artistes de renom et exploré des genres variés. Sa connexion avec le rap est ancienne, notamment à travers son travail au piano et en production. Il a ainsi contribué à la chanson From Time de Drake sur l’album Nothing Was the Same, où il est crédité pour son écriture et sa performance au piano, aux côtés de Drake et Jhené Aiko.

Cette collaboration illustre la capacité de Gonzales à naviguer entre des mondes artistiques apparemment éloignés : de la virtuosité pianistique au langage du hip‑hop contemporain. Plus qu’un simple invité occasionnel, il incarne un pont entre les musiques dites « savantes » et l’esthétique urbaine, intégrant des éléments de rap dans ses compositions ou en accompagnant des artistes hip‑hop par son approche mélodique unique.

Au début de 2026, l’artiste continue d’alimenter cette dynamique créative : il figure comme compositeur sur “mi‑mo (feat. Chilly Gonzales)”, un titre rap récemment publié qui circule sur les plateformes comme YouTube, où il apparaît crédité à la fois comme producteur et arrangeur sur le morceau du projet bil du label Yotanka Records. Il s'essaye par ailleurs en collaboration avec Grünt à la composition pour Bu$hi, Danyl ou encore Jungle Jack avec un univers complètement barré et un humour hyper décalé.

Cette fusion d’influences se retrouve également dans ses sorties solo, mais aussi dans ses collaborations avec d’autres artistes urbains de la scène française et internationale, qui puisent dans son approche riche et protéiforme de la musique. Son parcours atypique, entre bandes originales, albums classiques et productions rap, confère à Chilly Gonzales une place à part dans le paysage musical actuel, où les frontières entre genres s’estompent au profit de projets aux formats hybrides et artistiquement audacieux.