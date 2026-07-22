Par Théo Afonso

Les collaborations entre les grandes marques de sneakers et les mangas continuent de séduire les fans. Cette fois, c'est Converse qui s'attaque à un monument de la pop culture en annonçant une collection inédite dédiée à Dragon Ball Z. Au programme : plusieurs modèles de Chuck Taylor inspirés de personnages emblématiques de l'œuvre d'Akira Toriyama, mais aussi une version personnalisable qui perme

Goku, Vegeta, Cell et Freezer à l'honneur

Pour cette collaboration, Converse revisite sa célèbre Chuck Taylor All Star en s'inspirant de quatre personnages incontournables de l'univers Dragon Ball Z.

Les modèles annoncés rendent hommage à :

Goku , le héros emblématique de la saga ;

, le héros emblématique de la saga ; Vegeta , le prince des Saiyans ;

, le prince des Saiyans ; Cell , l'un des antagonistes les plus marquants de l'anime ;

, l'un des antagonistes les plus marquants de l'anime ; Freezer, l'ennemi historique de Goku.

Chaque paire reprend les couleurs, les détails et certains éléments visuels propres à chaque personnage afin de retranscrire leur identité jusque dans le design de la chaussure.

Une paire personnalisable pour les fans

En plus des modèles classiques, Converse proposera également une édition Converse By You. Grâce à ce service de personnalisation, les amateurs de Dragon Ball pourront créer leur propre paire en choisissant différents motifs, couleurs et finitions inspirés de l'univers imaginé par Akira Toriyama.

Une initiative qui devrait séduire aussi bien les collectionneurs que les fans souhaitant porter une paire unique.

Une sortie prévue le 23 juillet

La collection Converse x Dragon Ball Z sera commercialisée à partir du 23 juillet, avec davantage d'informations concernant les modalités de vente attendues dans les prochains jours. Comme souvent pour ce type de collaboration, les quantités pourraient être limitées, ce qui laisse présager une forte demande dès leur mise en ligne.

Cette sortie s'inscrit dans une longue série de collaborations entre Dragon Ball et les marques de mode. Au fil des années, la licence a déjà travaillé avec Adidas, Crocs ou encore Uniqlo, preuve que l'univers créé par Akira Toriyama continue d'inspirer la mode près de quarante ans après les débuts du manga.

Avec cette nouvelle collection, Converse mise sur une licence culte qui continue de rassembler plusieurs générations de fans. Entre nostalgie, culture streetwear et passion pour l'animation japonaise, cette collaboration a tout pour devenir l'un des temps forts de l'été pour les amateurs de sneakers.