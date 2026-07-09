Près de trente ans après avoir révolutionné l'animation japonaise, Ghost in the Shell s'offre une nouvelle vie. Le manga culte de Masamune Shirow revient sous la forme d'une série animée produite par Science SARU, un studio devenu incontournable ces dernières années.

Une nouvelle adaptation très attendue

Annoncé en 2024, The Ghost in the Shell est produit par Science SARU, le studio à l'origine de séries saluées comme DAN DA DAN, Scott Pilgrim Takes Off ou encore Keep Your Hands Off Eizouken!. Dès les premières images, le projet a suscité un fort enthousiasme grâce à une direction artistique qui se rapproche davantage du trait de Masamune Shirow que les précédentes adaptations.

L'objectif affiché est de proposer une lecture plus fidèle du manga publié entre 1989 et 1991, tout en profitant des possibilités offertes par l'animation contemporaine.

Le Major Kusanagi de retour

L'histoire suivra une nouvelle fois le Major Motoko Kusanagi, cyborg d'élite à la tête de la Section 9, une unité spécialisée dans la lutte contre le cyberterrorisme et les crimes informatiques.

Dans un futur où les humains sont de plus en plus connectés aux technologies, l'œuvre continue d'explorer des thèmes qui ont fait sa renommée : la frontière entre l'homme et la machine, l'identité, la conscience ou encore l'intelligence artificielle. Des sujets qui restent étonnamment actuels plus de trente ans après la création du manga.

Une équipe créative ambitieuse

Cette nouvelle série est réalisée par Moko-chan, tandis que le scénario est confié à EnJoe Toh, connu pour son travail sur Godzilla Singular Point. Le design des personnages est signé Shuhei Handa, dont le style rend un hommage assumé aux illustrations originales de Shirow.

La bande originale est composée par Taisei Iwasaki, Ryō Konishi et Yuki Kanesaka, un trio chargé d'accompagner cette plongée dans l'univers futuriste de la franchise.

Une sortie prévue en juillet 2026

La série est attendue à partir du 7 juillet 2026 au Japon. À l'international, elle sera diffusée sur Prime Video, qui assurera sa distribution mondiale dans de nombreux territoires.

Les premiers teasers ont déjà convaincu une grande partie des fans, séduits par une animation plus organique et une esthétique qui semble retrouver l'esprit du manga original.

Une licence toujours aussi influente

Depuis la sortie du manga à la fin des années 1980, Ghost in the Shell est devenu l'un des piliers de la science-fiction japonaise. Son adaptation cinématographique réalisée par Mamoru Oshii en 1995 a profondément marqué la pop culture mondiale, influençant des œuvres comme Matrix et de nombreuses productions de science-fiction.

Avec cette nouvelle adaptation, Science SARU entend faire découvrir cette œuvre fondatrice à une nouvelle génération, tout en offrant aux fans de longue date une relecture fidèle de l'univers imaginé par Masamune Shirow. Au vu des premières images dévoilées, ce retour s'annonce déjà comme l'un des événements majeurs de l'animation japonaise.