Kappa s'est associé à Naruto Shippuden pour nous proposer une collection entière de maillots de foot inspirés du célèbre dessin animé.

Il fait maintenant partie de la liste des mangas/animés les plus mythiques de l'histoire de ce genre : Naruto est devenu un véritable phénomène mondial, en moins d'une décennie. Pas un hasard s'il fait partie des animés les plus cités dans le rap français par exemple : de la même manière que l'ancienne génération avait grandit avec DBZ et le club Dorothée, pour les plus jeunes, c'est Naruto qui fait office d'anime culte. Et à l'occasion de la Coupe du Monde, l'équipementier Kappa frappe fort en proposant une collaboration avec Naruto Shippuden, très inspirée du football, et du dessin animé.

Et celui qui s'est chargé de designer la collection n'est pas n'importe qui : il s'agit de Sébastien Abdelhamid, figure bien connue des amateurs de jeux vidéos, d'animés, et de lifestyle, devenu avec le temps une véritable figure de la pop-culture en France. Un vrai passionné aux mannettes, pour une collection dans laquelle on retrouve donc 7 maillots inspirés de l'univers de Naruto Shippuden, qui est la suite du manga Naruto. On a donc un maillot inspiré par Naruto, un autre inspiré par Gaara, ou encore Sasuke, Minato, Itachi ou Kurama.

Les pièces sont disponibles en édition limitée, et certaines ne sont déjà plus disponibles, en tout cas plus sur le site officiel de Kappa. Une très belle initiative de la part de la marque, avec des modèles vraiment magnifique comme celui de Gara, avec cette couleur dorée, celui de Kyubi en noir, celui de Itachi qui ressemble à un maillot du Milan AC de la grande époque, ou le modèle Rasengan, qui est clairement un gros clin d'oeil au maillot culte de l'AJ Auxerre époque Djibril Cissé.