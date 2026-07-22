Snoop Dogg : la date de sortie officielle de son biopic révélée

Par Remi N

Alors que les rumeurs autour d'un biopic sur la vie de Snoop Dogg se multipliaient, on passe désormais aux choses sérieuses : on a une date de sortie officielle pour le film, et plein d'autres infos !

On le répète depuis plusieurs années, mais Hollywood et son industrie du cinéma n'ont quasiment plus aucune idée originale. Il n'y a qu'à voir la liste des films sortis ces dernières : que des franchises essorées jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une goutte (Harry Potter, Avengers, Spider-Man, Star Wars, ...). Et dans ce marasme, il y a un type de film qui tire son épingle du jeu, sans avoir besoin d'aucune idée originale : les biopics, ces films sur la vie d'une personnalité. Et dans un an, c'est Snoop Dogg qui aura droit à son biopic, dont on a la date de sortie officielle : le 6 août 2027.

On vous avait déjà parlé de ce biopic, qui s'intitulera "Snoop" et sera réalisé par Craig Brewer. L'identité de l'acteur qui incarnera Snoop Dogg est également connue : il s'agit de Jonathan Daviss, acteur relativement peu connu, qui s'est fait remarquer dans la série "Outer Banks". Le film sera produit par Universal, qui a une grande expérience des biopics à succès, avec notamment "Michael" qui a dépassé le milliard de dollars de chiffres d'affaire, mais aussi "NWA : Straight Outta Compton" et évidemment "8 Mile" d'Eminem, grand classique du genre.

Il s'agira du premier film produit dans le cadre de l'accord passé entre Death Row Pictures et NBCUniversal, et intégrera évidemment de nombreuses musiques emblématiques issues du catalogue de Snoop Dogg. On n'a en revanche pas plus d'informations sur les éléments qui seront mis à l'écran : la jeunesse ? L'arc 2pac/Suge Knight ? La collaboration avec Dr. Dre ? Les scandales liés aux accusations de meurtre ? Une chose est certaine, il y a un paquet de choses à dire concernant le rappeur emblématique de la mouvance G-Funk.