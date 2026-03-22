Snoop Dogg sera bientôt de retour avec un film et un nouvel album, sur lequel il semble vouloir réunir la crème de la nouvelle génération du rap West Coast.

On aura rarement vu un rappeur de 54 ans être aussi actif. Il faut dire que les rappeurs, surtout aux Etats-Unis, n'atteignent pas toujours cet âge et quand ils le font, ils se sont souvent bien éloignés du game. Mais pas Snoop Dogg : lui, il kiffe comme jamais, continue de sortir des morceaux, des projets, tout en occupant l'espace médiatique avec son personnage. Après avoir bien kiffé ses vacances aux sports d'hiver, le rappeur est de retour avec l'annonce d'un album et d'un film, "Ten Til Midnight", dans lequel il semble vouloir réunir la nouvelle génération du rap West Coast.

C'est avec surprise qu'on a appris ce weekend l'arrivée imminente d'un double projet pour Snoop Dogg : un album et un film, qui s'appelleront tous les deux "Ten Til Midnight", et qui sortiront le 10 avril prochain. Et dans le film, on retrouvera beaucoup d'artistes issus de la scène rap West Coast, comme G Perico, Ray Vaughn, Hitta J3, et BLK Odyssy, le seul intru puisqu'il vient du Texas. On imagine que ces artistes seront également présents sur l'album, en featuring.

Le film racontera apparemment l'histoire de deux frères, Ru Little et Do Wrong, et il s'agira visiblement d'un film de braquage / cambriolage comme on semble l'entendre dans le teaser qui accompagne l'annonce. On a hâte de découvrir ce qu'il nous prépare, ça a l'air vraiment sympa. Le rendez-vous est fixé pour le 10 avril !