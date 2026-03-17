Snoop Dogg s'est apparemment lancé dans un pari un peu fou : transformer la ville de Swansea en "Las Vegas européen", mais il y a du travail...

Les rappeurs américains adorent se la jouer "businessman", surtout une fois que leur carrière est terminée et que leurs nouveaux morceaux ne marchent plus. C'était un peu le cas avec 50 Cent à l'époque, qui a rapidement bifurqué vers d'autres business une fois que la descente commençait à s'amorcer, ou encore avec Akon, mais aussi pour Jay-Z, même si pour le coup, il était déjà un solide businessman lorsqu'il était à son prime de rappeur. Et cette semaine, c'est Snoop Dogg qui s'embarque dans une aventure complètement folle : transformer la ville de Swansea en équivalent européen de Las Vegas.

Un Snoop Dogg qui est lui aussi doué en affaires, au vu du chèque touché pour ses prestations aux Jeux Olympiques de 2024 ou de 2026. Ou même les accusations de vol de la part de tous les ex-collaborateurs de Death Row (Nate Dogg, Daz Dillinger,...) : on peut même dire que le rappeur est très dur en affaires. Il a acheté depuis plusieurs années des parts dans le club de foot de Swansea, mais ce n'était qu'un premier pas vers quelque chose de plus grand que le foot. Lors d'une interview pour le Mirror, il a dévoilé ses plans très ambitieux pour le futur : des hôtels de classe mondiale, des restaurants de luxe, un stade de 20 000 places en plus pour y faire venir les plus grands artistes de la planète, des lieux dédiés au divertissement, bref, faire de Swansea un équivalent européen de Las Vegas.

J'ai un plan de dix ans pour faire de Swansea le Las Vegas du Pays de Galles. Ne pensez pas que je plaisante. J'ai les connections pour faire venir les meilleurs chefs étoilés. J'ai les connections avec des businessmen qui peuvent financer des hôtels de luxe et des boîtes de nuit immenses. Je veux apporter de la joie à mes gars de Swansea, mais quand ils commenceront à gagner des trophées, je veux des endroits pour les célébrer avec style.

Bref, un Snoop Dogg très ambitieux, mais qui se montre donc très sérieux et qui a déjà prouvé qu'il pouvait être un businessman redoutable. Cependant, pour l'instant le club de Swansea est classé à la 11ème place de la D2 anglaise, alors avant d'avoir des trophées ou même simplement un club de haut niveau, il va falloir encore quelques années. Et puis, il y a quand même une chose qui différencie fondamentalement Swansea de Las Vegas : la météo. Mais l'avenir nous dira si Snoop était un visionnaire, ou si il s'agissait simplement d'un effet d'annonce pour attirer des investisseurs !