Nubi, Hayce Lemsi, Brulux : un casting de fou furieux pour ce nouveau "Rentre dans le Cercle"

Par Remi N

Fianso a concocté un petit casting de kickeurs pour ce nouvel épisode de "Rentre dans le Cercle", avec un mélange de générations, et des légendes du kickage, comme Nubi ou Haye Lemsi.

On entend souvent l'expression "Roi Sans Couronne" utilisée dans le rap français, parfois utilisée à mauvais escient. Mais il faut avouer que notre musique en compte un certain nombre : des mecs très doués, qui ont inspiré des dizaines de rappeurs, mais ne correspondaient pas à ce qu'attendait l'industrie, à l'image de Nessbeal, Salif, Nakk, Despo Rutti, mais aussi... Nubi ! Un rappeur d'Evry, très connu des fans un peu "diggers", qui n'a jamais eu l'exposition qu'il méritait. C'est donc un immense plaisir de le retrouver dans ce nouvel épisode de "Rentre dans le Cercle", aux côtés de Fianso, Hayce Lemsi, ou encore Brulux !

Car oui, "Rentre dans le Cercle" est déjà de retour, 5 jours à peine après la sortie du hors-série spécial Rohff qui a bien fait parler ces derniers jours. Et pour ce nouvel épisode, Fianso nous a concocté un véritable casting de rêve, avec des freestyleurs de grand talent issus de toutes les générations. Et notamment une grosse surprise, Nubi, dont la présence se fait très rare ces dernières années, mais aussi Brulux, Hayce Lemsi, Chakal, RDN, Big Ben et Chems. Un gros casting de découpeurs, qui ont clairement honoré l'invitation.

Difficile de faire un classement, tant cet épisode est un des plus solides en terme de niveau depuis la reprise de "Rentre dans le Cercle". Mais vous connaissez notre attachement aux anciens, et Nubi est venu avec un couplet incroyablement bien écrit, comme il en a l'habitude. Brulux nous envoie du très lourd, avec une partie a capella qui frappe fort, et Hayce Lemsi livre peut-être un des meilleurs freestyles de sa carrière. Quant à la nouvelle génération, elle aussi fait bien le travail, et on a vraiment bien aimé le couplet moitié chanté/moitié rappé de RDN, mais aussi celui du lyonnais Big Ben, vraie bonne surprise, avec des placements pas évidents, tout comme l'agressivité de Chems.

Bref, encore un bel épisode, et même les invités "culture" sont de qualité : Nice du label Mal Luné, avec Quick aux platines, Kerch de Rapelite, mais aussi Dam16, qu'on, ne présente plus (rappelez vous la ceinture), et enfin, Sir Doums, véritable légende de l'école du rap de Boulogne. Profitez en, car Fianso a avoué pendant l'épisode que c'était l'avant-dernier de la saison !