Rohff débarque en hélicoptère sur "Rentre dans le Cercle" et dévoile son single "Injouable"

Par Remi N

Housni a choisi de soigner son arrivée pour "Rentre Dans Le Cercle", et il nous a sorti une prestation très énervée.

Ce qui fait plaisir avec cette saison de "Rentre dans le Cercle" toujours en cours, c'est qu'elle fait aussi bien la part belle aux rappeurs de l'ancienne génération du rap français, qu'aux nouveaux venus. Et dans un contexte où tout le monde se met à faire des tubes chantés sous autotune, on peut dire que ça fait plaisir de voir les anciens en mode "rap pur", juste venus pour découper l'instru comme la tradition l'exige. Et après Zoxea, Pit Baccardi, Fababy, Kaaris, LIM, Mac Tyer, Dosseh ou Le Rat Luciano, c'est Rohff qui est venu brûler le Cercle en présentant son single "Injouable".

Un épisode du Cercle un peu spécial, puisqu'à l'image de l'épisode consacré à Kaaris, celui-ci ne comprend également qu'un seul freestyle, celui d'Housni, venu en hélicoptère kicker son nouveau morceau pour la première fois avant même sa sortie officielle. Le titre s'appelle "Injouable", et on ne sait pas s'il est extrait d'un futur projet à venir mais ce qui est certain, c'est qu'on retrouve un Rohff plutôt en forme et très énervé. Il balance une avalanche de punchlines, avec pas mal de références à l'actualité, mais aussi à certains de ses collègues du rap game, et on est à peu près certains que Booba est directement visé lorsqu'il parle de "trav" et de Diddy.

Bardella en prend pour son grade, et ça, ça fait toujours plaisir, même si on sait maintenant que l'homme politique du Rassemblement National n'hésite pas à porter plainte contre des rappeurs. S'il veut se battre avec Housni, que ce soit en vrai ou devant les tribunaux, on lui souhaite bonne chance, car visiblement, Rohff est fâché ! Et le Cercle, lui, est bien brûlé après son passage.