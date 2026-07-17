Fianso invite Rohff pour un épisode exclusif de "Rentre dans le Cercle"

Par Remi N

Après Kaaris, c'est au tour de Rohff d'avoir droit à un épisode exclusif de "Rentre Dans Le Cercle". Le Padre Du Rap Game viendra probablement y présenter son tout nouveau single, "Injouable".

On était évidemment tous très hypés par le retour de "Rentre Dans Le Cercle", annoncé par Fianso il y a de longs mois, en début d'année 2026. Car l'émission avait eu un impact énorme lors de ses premières saisons, avec des couplets qui ont marqué le rap français. Mais même en étant hypés, on n'était pas certains de retrouver l'ambiance passée. Finalement, Sofiane a fait mieux : il nous a surpris. Cadre un peu plus pro, castings légèrement réduits, mais aussi des émissions "exclusives", avec seulement un rappeur mis à l'honneur. Et ce soir, c'est Rohff qui viendra mettre le feu au Cercle !

Il y a quelques semaines, c'est Kaaris qui était mis à l'honneur pour la sortie de son projet "Byakugan", dont il est venu présenter un morceau en foutant le feu à "Rentre dans le Cercle". Une belle passe décisive de Fianso envers Riska, entre deux mecs du 93, logique. Mais cette fois, c'est vers le 94 que l'attention va se tourner, puisque monsieur Rohff va venir présenter son nouveau single "Injouable", dans une émission qui lui sera entièrement dédiée.

On aurait bien aimé voir Rohff se frotter à la nouvelle génération de freestyleurs du rap français, lui qui a toujours été assez doué dans cet exercice, mais en tant que légende du game, on peut dire qu'il a bien mérité son émission exclusive, qui sortira ce vendredi 17 juillet à 16h. Un rendez-vous à ne pas manquer !