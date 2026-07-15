Fianso et Fababy marquent l'histoire dans le nouvel épisode de "Rentre dans le Cercle"

Par Remi N

Dans le dernier épisode de "Rentre dans le Cercle", Fianso et Fababy ont enterré la hache de guerre, mettant fin à un des plus vieux clashs du rap français. Et en plus, les freestyles ont été excellents !

Vous le savez si vous suivez le site depuis un moment : ici, on aime beaucoup les clashs dans le rap. On trouve que ça pimente la compétition, et quand en plus il y a des diss tracks de qualité, alors là, on valide. Mais il y a une chose qu'on aime encore plus que les clashs : ce sont les réconciliations, deux rappeurs qui ont passé des années à s'insulter et enterrent la hache de guerre, à l'occasion d'un featuring ou d'une session freestyle. C'est ce qui s'est passé cette semaine, dans "Rentre dans le Cercle", avec Fababy et Fianso !

Car vous ne le saviez peut-être pas, si vous n'avez pas suivi l'actualité du rap français de manière assidue il y a plus de dix ans, mais Fianso et Fababy étaient en clash. Et pas un clash sur TikTok, un vrai beef, avec des insultes en direct, prononcées par Fianso lors d'une session freestyle, puis le froid a perduré pendant des années après ça. Jusqu'à cette semaine, avec ce nouvel épisode de "Rentre dans le Cercle", dans lequel le boss d'Affranchis Music a invité Fababy à venir brûler le cercle. Evidemment, il y a eu une explication en début de vidéo, dès la présentation des rappeurs, et Fianso n'a pas caché que c'est lui, qui, en premier, avait lancé les hostilités.

Et on peut dire que Fababy a honoré le Cercle comme il le fallait, avec de belles réfs, à l'actualité, à l'histoire du peuple noir, à la vie de quartier, et malgré un flow un peu lent, tout est carré, ça rentre dans les mesures et les lignes restent dans la tête. Evidemment, ce n'est pas le seul à avoir brûlé le Cercle lors de la session : JRK19 a été très solide comme on pouvait s'y attendre, tout comme La Chine, qu'on attendait au tourant car beaucoup de gens parlent de lui depuis quelques mois. On en profite d'ailleurs pour dire qu'on a bien kiffé les prods de tous les freestyles, assez sombres/mélancoliques, ça colle bien au mood.

Mougli est sur une prestation un peu plus egotrip, mais il est très solide techniquement, les placements sont excellents et l'écriture est très efficace, parfaite pour ce genre de freestyle. Mecra fait du très bon boulot, avec un couplet qui pue la street, et pour finir, Mischa, jeune rappeur du 93, qui surprend de ouf avec des lignes vraiment méchantes, ciblées, et qui collent bien à l'actualité, le tout avec une très bonne attitude. Bref, un bel épisode du cercle, probablement un des meilleurs crus, et si on rajoute cette réconciliation entre Fianso et Fababy, on peut dire qu'on passe un très bon moment !