Fababy se lance sur Youtube : "Je vais partager mon expérience, bonne ou mauvaise"

Une nouvelle activité pour le rappeur ayant pour but de "sensibiliser, d’informer" et donner son "point de vue sur le monde de la musique".

Entre Youtube et le rap, une petite histoire d’amour se développe. Après l’annonce de la participation de SCH et Soso Maness au "GP Explorer 2" de Squeezie, qui comptait déjà la présence de Kekra, voilà qu’un rappeur décide de se lancer sur la plateforme. Lundi 14 août, Fababy se lançait officiellement sur le site web avec une vidéo intitulée "Ma Chaîne FababyTV" : "Je suis devenu Youtubeur", introduit-il. Une décision qu’il justifie par son besoin de "sensibiliser, d’informer, donner mon point de vue sur le monde de la musique". Il poursuit : "Parce que moi étant jeune, j’aurai kiffé de ouf qu’un artiste que j’aime, crée une chaîne YouTube, un artiste qui écoute et qui a vécu". Une manière pour le rappeur de partager son expérience en tant que rappeur mais aussi en tant que directeur d’un label : "Je vais partager mon expérience, bonne ou mauvaise. Tout ce que je vais dire n’est pas une vérité absolue. Je peux me tromper. Je peux vous dire des choses, mais qui n’engagent que moi".

"Je suis toujours rappeur"

Fababy a déjà publié une première vidéo : "Les rôles dans un label". Pour autant, cette activité ne va pas l’empêcher de continuer à exercer sa passion numéro 1 : le rap. En description de ses vidéos, Fababy précise : "Cette nouvelle aventure ne signifie pas pour autant la fin de sa carrière musicale. Fababy continue de travailler sur de nouveaux projets et promet à ses fans de nouvelles surprises à venir". Celui qu’on entendait aux côtés d’Aya Nakamura en 2016 sur "Love d’un voyou" a sorti un album en mars de cette année, sobrement intitulé "Fababy". Il apparaît aussi en featuring avec Djanel sur le morceau "Comme ça".