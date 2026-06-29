Pit Baccardi débarque dans le nouvel épisode de "Rentre dans le cercle" avec Sneazzy, HMZ, Usky,...

Un nouvel épisode de "Rentre dans le cercle" au casting surprenant, mais très qualitatif, avec du gros kickage au rendez-vous.

Qui dit nouvelle semaine, dit aussi nouvel épisode de "Rentre dans le Cercle" ! Vous connaissez le rituel, depuis le retour de l'émission en avril, le rythme n'a quasiment jamais faibli, et Fianso continue d'avoir à chaque épisode la même énergie et le même respect pour les artistes et les invités. On se retrouve donc ce lundi 29 juin pour un nouvel épisode, le septième de la saison 4, avec un casting encore très solide dans lequel on retrouve notamment Pit Baccardi.

C'est dans un nouveau cadre qu'on retrouve l'émission, celui d'un stade de foot, ce qui donne à l'épisode un côté moins "underground", mais toujours aussi "compétition". Et en parlant de compèt, c'est justement Pit Baccardi qui ouvre le bal, normal au vu du statut : on ne va pas le faire patienter après tous les "jeunes". L'ancien n'a d'ailleurs pas fait dans le jeunisme, il garde son attitude et son flow. C'est ensuite Sneazzy qui enchaîne avec un couplet très, très insolent, comme il sait le faire depuis des années, avec notamment une petite balle perdue pour les Flammes, une autre pour Netanyahu et beaucoup d'egotrip.

Just Shani prend le micro en troisième position et elle nous livre une très grosse prestation, avec beaucoup de confidences sur le vécu, quelques punchlines bien complexes avec plusieurs sens, tout ça sur une instru très solennelle, très fort ce qu'elle a proposé. HMZ enchaîne, et comme on s'y attendait, l'ambiance est sombre, très racailleuse, très bandit, et un bout de phrase censurée en plein milieu, dommage la punch avait l'air bien solide. C'est ensuite Usky qui vient découper, de manière très, très précise, il lâche ses tripes sur l'instru, pas d'egotrip, que des phases qui tapent, avec beaucoup de sincérité et une souffrance palpable, là aussi c'est fort. Et c'est Latatpa, en provenance du 77, qui vient clore les débats avec un couplet bien technique, sur une prod surprenante.

Mention spéciale aux invités, comme Kore et Sinik, 2K au poste de DJ, ainsi que le FC 93 pour avoir accueilli cet épisode du Cercle, on voit que ça a fait plaisir à Fianso !