Rohff annonce un nouveau morceau fleuve avec IAM !

Par Remi N

Après avoir étonné les fans de rap français lors de son épisode de "Rentre dans le Cercle", Rohff a décidé d'annoncer la sortie prochaine d'un nouveau "morceau fleuve" en featuring avec IAM.

Les rappeurs de l'ancienne génération semblent être en pétard pendant cet été 2026. On a pu voir pas mal de légendes du rap FR faire de grandes annonces ces dernières semaines : Ol'Kainry est partout, Pit Baccardi revient de plus en plus sur le devant de la scène, les Nèg'Maarons ont sorti un album, et vendredi dernier, Rohff a brûlé le Cercle lors d'un épisode hors-série, pendant lequel il a présenté son nouveau single "Injouable". Visiblement, il ne compte pas s'arrêter là puisqu'il vient d'annoncer un nouveau morceau fleuve qui sortira bientôt en featuring avec... IAM !

C'est sur Instagram que le rappeur du 94 a annoncé la bonne nouvelle, lors d'une séance de questions/réponses avec ses fans, pendant laquelle quelqu'un lui a demandé "Referas tu des morceaux fleuve ? Ton cata préféré". Il est vrai que si Rohff a autant marqué les esprits, c'est notamment grâce à ses morceaux comme "Génération Sacrifiée", "Regretté", "Testament", "Dounia" et tant d'autres titres rentrés dans la légende du rap français. Et la réponse d'Housni à la question de son fan devrait faire plaisir aux fans de rap français et de morceaux fleuve :

J'ai l'honneur de vous annoncer que mon prochain morceau fleuve se fera avec IAM. J'avais 13 ans quand je commençais à écrire sur Tam Tam de l'Afrique c'est un honneur pour moi je respecte ce groupe comme aucun autre dans le rap français.

On sent que Rohff est très fier d'annoncer cette nouvelle, et qu'il est véritablement honoré de croiser sa plume avec celle d'IAM. Car Housni n'envoie pas souvent de compliments aux autres artistes français, lui qui puise plutôt son inspiration chez les rappeurs US, et le voir mentionner "Tam Tam de l'Afrique" d'IAM, morceau qui date de 91, comme un morceau fondateur pour lui, ça en dit beaucoup sur le respect qu'il porte à Akhenaton et Shurik'n.

Ce qui est intéressant, c'est qu'IAM aussi a longtemps excellé dans ce format des morceaux fleuves, avec "Demain C'est Loin", classique indépassable du rap français, ou encore "La Fin de Leur Monde". Si le featuring avec Rohff est du même niveau, cela pourrait bien marquer l'histoire !