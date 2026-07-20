Par La rédaction

Crédit photo : Youtube - C à Vous - Cinéma : le nouveau défi de Sofiane Zermani, alis Fianso

Connu pour son franc-parler, Fianso a profité de son passage dans l'émission C à vous pour revenir sur un sujet qui alimente les discussions depuis plusieurs mois : la fin de sa carrière de rappeur. L'artiste, qui s'est progressivement tourné vers le cinéma, les séries et la production, explique aujourd'hui qu'il ne se reconnaît plus dans certains codes du rap et qu'il refuse de tromper son public

« Je ne peux pas raconter quelque chose que je ne vis plus »

Interrogé sur son éloignement de la musique, Sofiane a livré une réflexion sincère sur son évolution personnelle.

« J'ai énormément de mal à mentir au public. »

Selon lui, sa carrière l'a amené à changer de quotidien. Les difficultés qu'il racontait dans ses premiers morceaux faisaient écho à une réalité qu'il vivait alors. Aujourd'hui, sa situation a évolué et il estime qu'il serait malhonnête de continuer à écrire comme si rien n'avait changé.

« Ma vie n'est plus la même. Il y a des choses que je ne vis plus, des cadres et des contextes dans lesquels je ne suis plus », explique-t-il, en évoquant notamment les difficultés sociales qui ont marqué son parcours à Saint-Denis.

Une évolution assumée

Pour Fianso, certains artistes éprouvent des difficultés à reconnaître que leur vie a changé avec le succès. Lui préfère assumer cette évolution plutôt que d'entretenir une image figée.

S'il reconnaît ne plus vivre les mêmes réalités qu'à ses débuts, il affirme ne pas avoir abandonné les combats qui lui tiennent à cœur. Son objectif est désormais de transmettre les mêmes valeurs autrement, en s'adressant à un public plus large.

« On transmet toujours des messages, mais peut-être d'une autre manière, avec une intention et une cible d'audience différente. »

Une vision qui reflète également son parcours récent, marqué par une présence grandissante dans le monde de l'audiovisuel.

Une carrière qui dépasse désormais le rap

Révélé au milieu des années 2010 avec la série de freestyles #JeSuisPasséChezSo, Sofiane s'est rapidement imposé comme l'une des figures majeures du rap français grâce à des albums comme Bandit saleté et Affranchis. Son écriture brute, son énergie et son attachement aux quartiers populaires lui ont permis de fédérer un large public.

Mais depuis plusieurs années, l'artiste multiplie les projets en dehors de la musique. On l'a notamment retrouvé comme acteur dans plusieurs films et séries, mais aussi en tant que producteur et animateur de différents formats consacrés à la culture urbaine. Une diversification qui accompagne naturellement son évolution personnelle.

« Je suis toujours proche des miens »

Si certains lui reprochent d'avoir pris ses distances avec le terrain qu'il décrivait autrefois, Sofiane balaie ces critiques. Il assure être resté fidèle à ses convictions et aux causes qui l'ont toujours animé.

« Je ne suis pas du tout déconnecté », insiste-t-il, rappelant qu'il reste attaché à son quartier, à son entourage et aux problématiques sociales qui l'ont construit.

Ces déclarations confirment une tendance déjà perceptible ces dernières années : plutôt que de prolonger artificiellement sa carrière musicale, Fianso préfère ouvrir un nouveau chapitre, convaincu qu'il est possible de continuer à faire passer des messages sans forcément les porter à travers un album de rap.