Post Malone de retour dans le rap avec son show en finale de la Coupe du Monde

Par Remi N

Post Malone a effectué un retour remarqué dans le rap game en interprétant son nouveau titre à la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde.

L'heure est venue de laisser la Coup du Monde de football derrière nous : la compétition s'est achevée hier, par une victoire de l'Espagne contre l'Argentine, au terme de ce qui était peut-être la pire finale de l'histoire de la compétition. Les Espagnols étaient les seuls à essayer de mettre du rythme dans le match, mais ils n'ont pas été aidés par les deux pauses fraîcheurs assez longues, et surtout, par le show à la mi-temps. Un show auquel Post Malone a pris part, officialisant son retour dans le rap game avec son nouveau single !

La mi-temps d'hier a duré presque 30 minutes, et si ça a bien coupé le rythme du match, on a eu droit à plusieurs concerts qui resteront dans les mémoires. Un show de Madonna un peu burlesque, avec Ronaldinho et Ronaldo en guests, mais surtout, le retour de Post Malone, un des plus gros vendeurs de ces dernières années, qui avait abandonné le rap pour la country ces derniers temps. Mais il avait annoncé, la semaine dernière, qu'il comptait se remettre au rap avec son nouveau single "Chrome Heartbreaker" et c'est désormais chose faite, puisqu'il a présenté son single à la mi-temps de la Coupe du Monde.

Un single qui reste dans la lignée de ce que proposait l'artiste à ses débuts : beaucoup de mélo, un thème un peu emo/dépressif, en parlant d'amour de femmes, de drogues, et qui annonce la sortie prochaine d'un album qui devrait être un double album d'après les informations à notre disposition. Cet album serait le 7ème de sa carrière, et on n'a pour le moment pas de date de sortie à vous donner, mais attendez-vous à en entendre parler dans les prochains mois.