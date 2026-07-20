Ninho en tête des albums les plus streamés en France en 2026

Par Remi N

Ninho a réussi à se hisser à la tête duc lassement des dix albums les plus écoutés en France, devant d'autres très gros noms du game.

On aura eu une première moitié d'année 2026 assez active dans le rap français, avec pas mal de grosses têtes d'affiche qui auront décidé de sortir leur projet : du Booba, du Kaaris, du Ninho, du Gims, du PLK, du Jul également, bref, pas trop le temps de s'ennuyer et beaucoup de choses à écouter. Forcément, maintenant que cette première moitié d'année est terminée, c'est l'heure du bilan et tout le monde veut savoir qui domine le game : cette année encore, c'est Ninho, qui se hisse en tête du classement des albums les plus écoutés en France en 2026 avec "MILS 4".

Un classement qui ne comprend pas que des albums de rap ou de "musique urbaine", même si ça ne veut pas dire grand chose : Billboard France a dévoilé son classement des dix albums les plus écoutés dans l'Hexagone, tous genres confondus. Et c'est Ninho qui se hisse à la première place avec "MILS 4" sorti en tout début d'année. C'est ensuite Gims qui prend la deuxième place avec "Le Nord se souvient", un projet qui est sorti il y a une éternité maintenant et qui continue d'empiler les streams grâce à ses nombreuses rééditions à coups de singles qui cartonnent. Et c'est PLK qui vient compléter le classement, avec "Grand garçon".

Il est suivi par RnBoi, qui fait une belle percée en streaming avec "My Eyes Only", puis le regretté Werenoi avec "Pyramide". C'est ensuite Bad Bunny qui prend la sixième place avec "Debi tirar mas fotos", puis Bouss en 7ème, avec "Et si j'échoue", sorti fin 2024 et toujours aussi populaire. Theodora et "Mega BBL" arrivent juste derrière, en 8ème position, suivis de "Bad", de Michael Jackson, revenu au top grâce au biopic sorti il y a quelques semaines, et c'est Werenoi qui boucle ce top 10 avec "Telegram".

Plusieurs enseignements sont à tirer de ce classement, notamment le fait que Ninho est devant PLK alors que leurs ventes en première semaine n'avaient rien à voir : Polak avait vendu quasiment le triple des exemplaires de NI. Mais il avait fait beaucoup de physique, grâce à des packs, là où NI était très solide en streams dès le début. Autre enseignement, on ne retrouve pas Jul, ce qui est étrange. Ensuite, les albums de 2024 sont visiblement toujours autant appréciés : "Le Nord Se Souvient" de Gims, "Pyramide" de Werenoi, "Et si j'échoue de Bouss", et on a même un album de 2022 dans le top avec "Telegram".

La nouvelle génération d'auditeurs sur les plateformes de streaming en France commencerait-elle déjà à être nostalgique ?