Par La rédaction

Même si leur affrontement semble s'être calmé, le feuilleton entre Drake et Kendrick Lamar est loin d'être terminé. Ces derniers jours, le rappeur canadien a attiré l'attention des internautes après avoir aimé une publication Instagram avançant que Kendrick Lamar ne serait qu'un « pion » de Jay-Z.

Un simple like qui fait beaucoup parler

À l'origine de la polémique, une séquence publiée par le média canadien We Love Hip Hop Network. Les animateurs y débattent de la place actuelle de Kendrick Lamar dans le rap américain et vont jusqu'à affirmer que son influence serait en déclin. Plus surprenant encore, ils estiment que l'artiste de Compton aurait été utilisé comme un « pion » par Jay-Z dans l'industrie musicale.

Drake a simplement appuyé sur le bouton « J'aime ». Un geste anodin en apparence, mais qui n'a échappé à personne compte tenu du contexte entre les deux rappeurs.

Une rivalité qui continue de laisser des traces

Deux ans après leur clash historique, Drake semble toujours avoir du mal à tourner la page. Si Kendrick Lamar est resté relativement discret sur le sujet ces derniers mois, son rival, lui, continue de glisser des références plus ou moins subtiles à leur affrontement.

Son dernier album ICEMAN comporte d'ailleurs plusieurs piques interprétées comme des messages adressés à Kendrick Lamar et à son entourage. De quoi montrer que le Canadien n'a toujours pas digéré les événements de 2024, une période durant laquelle le rappeur de Compton avait largement pris l'avantage dans l'opinion publique grâce à des morceaux comme Not Like Us.

Les fans restent à l'affût

Ce simple like a rapidement été relayé sur les réseaux sociaux, où les internautes y voient un nouveau chapitre de cette rivalité. Certains estiment que Drake cherche à entretenir la conversation autour de son nom, tandis que d'autres pensent qu'il continue simplement d'exprimer son ressenti après un clash qui a profondément marqué sa carrière.

En parallèle, des rumeurs évoquent déjà un possible retour musical de Kendrick Lamar d'ici la fin de l'année, même si rien n'a encore été officialisé. Si cela se confirme, nombreux sont ceux qui se demandent si Drake répondra une nouvelle fois, directement ou à travers de nouveaux messages dissimulés dans sa musique ou sur les réseaux sociaux.