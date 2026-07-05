A$AP Rocky relance le clash avec Drake en plein concert à l'aide d'un fan

A$AP Rocky et Drake ont recommencé à se chercher fort en 2026, et alors que ça s'était calmé depuis quelques semaines, le clash vient de repartir de plus belle avec ce geste de Rocky en plein concert.

Le clash entre A$AP Rocky et Drake est loin d'avoir rendu son dernier couplet. En pleine tournée "Don't Be Dumb", le rappeur de Harlem continue d'enchaîner les salles combles... mais aussi les piques bien senties. Cette fois, il n'a même pas eu besoin de prendre le micro pour envoyer un tacle : un fan s'en est chargé à sa place.

Lors de son concert à Vancouver, l'ambiance était déjà bouillante lorsque A$AP Rocky a récupéré une pancarte tendue par un spectateur. Dessus, on retrouvait son portrait, le drapeau américain, mais surtout un message qui ne laissait aucune place au doute concernant Drake.

Le texte affiché était particulièrement mordant : "Ce petit bijou a fumé vos trois albums de merde". Une référence directe aux projets ICEMAN, MAID OF HONOUR et HABIBTI, attribués à Drake. De quoi faire sourire une partie du public... et relancer instantanément les discussions entre les supporters des deux poids lourds du rap US.

A$AP Rocky holds up a fan-made flag about Drake's three new albums 👀



“This cutie smoked all 3 of your f*cka** albums” pic.twitter.com/xBo7wk49tq — Kurrco (@Kurrco) July 2, 2026

Il faut dire que les deux artistes ne se font plus de cadeaux depuis plusieurs années. Si Drake avait déjà glissé plusieurs attaques envers A$AP Rocky et Rihanna sur ICEMAN, Rocky n'a visiblement aucune intention de laisser passer les coups sans répondre. Même lorsque la réponse prend la forme d'une simple pancarte brandie par un fan.

En parallèle de cette rivalité, A$AP Rocky traverse une excellente période. Sa tournée "Don't Be Dumb" affiche complet soir après soir, portée par une setlist qui mélange classiques et nouveaux morceaux. Malgré quelques polémiques récentes autour de certaines déclarations faites sur scène, le rappeur conserve un soutien massif de son public.

Une chose est sûre : entre les performances explosives, les salles pleines à craquer et les petites piques glissées au passage, A$AP Rocky entretient parfaitement le feuilleton face à Drake. Et vu la réaction du public, ce clash est encore loin de quitter les gros titres du hip-hop.