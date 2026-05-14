Drake va allumer A$AP Rocky et DJ Khaled dans son album "ICEMAN"

D'après les déclarations de Charlamagne tha God, Drake s'apprête à envoyer le feu sur A$AP Rocky et DJ Khaled dans son nouvel album qui sort demain.

Après des mois d'attente et d'incertitude, de teasing maladroit à coup de singles pas tellement convaincants, on devrait bientôt pouvoir écouter le prochain album de Drake, qui sort dans quelques heures si tout se passe bien. Un album attendu puisque c'est le premier projet solo de Drizzy depuis le clash perdu contre Kendrick Lamar en 2024. Un clash qui a d'ailleurs vite dégénéré, avec pas mal d'artistes qui en ont profité pour tourner le dos au canadien, voire carrément l'allumer. Du coup, le rappeur devrait normalement régler ses comptes dans cet album à venir, plus précisément avec A$AP Rocky et DJ Khaled.

C'est Charlamagne tha God, un des host de la célèbre émission "The Breakfast Club" diffusée sur Power 105.1, qui a annoncé ça lors d'une de ses dernières émissions. L'animateur a annoncé que deux noms devaient en particulier se méfier de ce qui allait se passer avec la sortie d'Iceman, A$AP Rocky et DJ Khaled.

Khaled, tu dois être sur tes gardes, toi et A$AP Rocky vous prenez de méchants tacles dans le projet. Khaled, tu aurais dû garder quelques couches de protection (rires).

Charlamage Tha God explique ensuite tenir ses informations de sources très proches de Drake et d'OVO. On n'est évidemment pas obligés de le croire, d'autant que l'animateur est plutôt éloigné du clan Drake en temps normal et on voit mal pourquoi quelqu'un d'important chez OVO lui aurait confié quoi que ce soit à ce sujet. Cependant, les deux cibles semblent logique. Pour A$AP Rocky, pas besoin d'expliquer, leur rivalité dure depuis longtemps, notamment à cause de Rihanna et Rocky a même fini par allumer Drizzy dans le morceau "Stole Ya Flow" en début d'année.

Concernant DJ Khaled, c'est un peu moins clair. Mais on imagine que Drake n'a pas dû apprécier sa neutralité lorsque la moitié du rap game US a commencé à lui tomber sur la gueule, puisque Khaled a toujours refusé de prendre parti dans ces clashs. Il continue cependant à fréquenter Rick Ross, avec qui Drizzy est aussi en beef. Une position d'autant plus étrange que le rappeur canadien a offert un nombre incalculable de hits à DJ Khaled, qui a un peu oublié son pote, on dirait bien.

Enfin, dernière information, Charlamagne affirme que Karol G sera présente sur "Iceman". Rendez-vous ce soir à 00h01 pour savoir si l'animateur était bien informé, ou si c'est juste un énorme mytho !