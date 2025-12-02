DJ Khaled semble vivre sa meilleure vie, mais le game a décidé de le taquiner un peu, et c'est franchement drôle.

Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles de DJ Khaled. La dernière fois qu'on a entendu parler de lui, c'était quand il se faisait détruire par Dave Chapelle à l'occasion d'une vanne bien sale sur la Palestine balancée pendant l'une de ses prestations. On ne sait même pas quelle est son actualité musicale, à part un album qui pourrait sortir en 2026, et il semble être devenu un influenceur plutôt qu'un artiste. Cette semaine, il s'est retrouvé au cœur de l'actu, après avoir dévoilé le contenu de son frigo, qui ne contenait que des glaces : internet ne l'a pas raté.

DJ Khaled a en effet publié une vidéo sur ses réseaux sociaux, dans laquelle on le voit se rendre devant son immense congélateur, chez lui, et en ouvrir les portes pour nous en révéler le contenu : que des glaces, par centaines, de toutes les marques différentes. Le congélo a le diabète, c'est certain. Et forcément, DJ Akademiks en a profité pour le tacler via un tweet dans lequel on peut lire : "Je ne vais pas mentir, on dirait que Khaled a perdu 2 kilos", suivi des hastags "progrès" et "la santé c'est important".

Un message évidemment ironique, qui a beaucoup fait rire les gens sur Twitter. Mais Akademiks s'est lui aussi fait troller en retour par des internautes qui l'ont bien chicoté : "tu parles de santé alors que tu es sous Hennessy depuis 14h", "je déteste quand des mecs perdent du poids et commencent à troller d'autres mecs pour se sentir mieux, comment t'as fait pour maigrir alors que tu est constamment sous tise ?". Le retour de flammes sur Twitter, ce n'est pas des blagues...