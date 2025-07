DJ Khaled clashé par Dave Chappelle sur la Palestine : "le seul palestinien obèse sur terre en ce moment"

Visiblement, le producteur se fait clasher pour son silence au sujet de la situation de la Palestine, son pays d'origine.

La situation en Palestine, et particulièrement à Gaza s'est considérablement empiré ces deux dernières années, alors qu'elle n'était déjà pas brillante auparavant. Mais depuis les attaques du 7 octobre perpétrées par le Hamas, l'armée israélienne s'est appliquée à détruire toutes les infrastructures qui permettait à la population de survivre, notamment les écoles et les hôpitaux, empêchant également l'aide humanitaire d'accéder à Gaza, dans un silence assourdissant de la part de la plupart des chefs d'états. Les stars de la musique sont elles aussi très discrètes sur le sujet, même lorsqu'elles sont palestiniennes, comme c'est le cas de DJ Khaled.

C'est probablement pour cette raison que l'humoriste américain Dave Chapelle a décidé d'allumer DJ Khaled sur son silence et son manque de soutien au sujet du calvaire vécu actuellement par la population palestinienne. Dans un sketch récent, le comique a balancé un sacré tacle au producteur de rap :

DJ Khaled, laisse moi te dire quelque chose. Pour un palestinien, cet homme est terriblement calme en ce moment. Et en tant que palestinien, comment peux-tu être aussi calme en ce moment ? Et pourquoi tu es aussi gros ? Les gens meurent de faim. Il est le seul palestinien obèse au monde en ce moment.

Un clash qui a quelques aspects grossophobes, sur lesquels on ne va pas s'attarder, car la vanne reste un peu drôle et qu'elle n'est là que pour appuyer le fond de la pensée de l'humoriste : pourquoi DJ Khaled est si silencieux face au carnage qu'est en train de subir la bande de Gaza depuis des mois ?

On n'a évidemment pas de réponse à cette question, si ce n'est que DJ Khaled n'a jamais trop mis en avant ses racines palestiniennes depuis le début de sa carrière. Peut-être qu'il se sent tout simplement américain et qu'il ne s'intéresse pas au sort de la terre de ses ancêtres. Ou peut-être qu'il n'a pas envie de prendre position de peur de s'attirer les foudres d'une partie du public américain, ou de la part de certains de ses collègues de l'industrie musicale, puisqu'on observe depuis des années que la politique américaine semble plutôt pro-israélienne depuis plusieurs années maintenant.

En tout cas, ce silence de DJ Khaled commence à faire beaucoup parler, mais le producteur, lui, continue à ne pas répondre sur le sujet.