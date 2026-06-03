God of War Laufey : la suite de la franchise mythique est annoncée, avec la femme de Kratos en héroïne

Tournant radical dans l'histoire de la franchise God of War avec ce nouveau volume qui vient d'être annoncé, et dans lequel le personnage principal sera Faye, la femme de Kratos.

Des franchises mythiques, l'histoire du jeu vidéo en compte énormément. Mais parmi elles, celles qui sont les plus réputées, les "exclus", ces licences qui ne sortent que sur une console, ont une place particulière dans le cœur des fans. Notamment "God Of War", une exclu PlayStation, qui avait à l'époque convaincu des millions de joueur d'adopter la console de chez Sony. Une licence devenue tellement culte qu'elle aura bientôt droit à sa série chez Prime Vidéo, mais surtout, à une suite, "God of War : Laufey", dont la sortie vient d'être annoncée.

Car hier soir avait lieu le "State Of Play", la conférence de jeux vidéos qui annoncent les prochaines grosses nouveautés qui vont sortir sur PlayStation. Une conférence qui se déroulait sur Youtube et Twitch et qui était diffusée hier soir à 23h (heure française), pendant laquelle les joueurs ont eu le plaisir de découvrir le prochain volume de la saga God Of War. Un jeu dans lequel le personnage principal sera Faye, la mystérieuse femme de Kratos, également mère d'Atreus, le fils décédé peu avant le premier jeu (dans la timeline). En plus de ces informations, 20 minutes de gameplay ont également été révélées.

Et visiblement, les joueurs semblent plutôt convaincus parce qu'ils ont vu, puisque le jeu est littéralement en tendance sur Google et sur les réseaux sociaux. Les combats seront très nerveux et dynamiques, pour renouer avec les racines de la série, en espérant que la recette fonctionne toujours aussi bien auprès du public en 2026 qu'en 2005 lors de la sortie du premier opus. Il y aura également des phases un peu plus "aventure", pour coller avec l'évolution récente de la sortie, bref, tout le mone devrait y trouver son compte.

En revanche, aucune date de sortie n'a été annoncée pour le moment, on sait simplement que "God Of War Laufey" sortira sur PS5.