Le nouveau t-shirt de Drake, « Where She At » est-elle une allusion à un clash contre A$AP Rocky ?

Drake continue de faire parler de lui, cette fois-ci loin des studios et directement sur le terrain du merchandising.

Drake continue de faire parler de lui, cette fois-ci loin des studios et directement sur le terrain du merchandising. Le rappeur canadien vient de mettre à jour sa boutique Amazon avec de nouveaux produits dérivés issus de son album « Iceman », dont un t-shirt déjà au centre de toutes les interprétations : « Where She At ? ».

Un simple slogan ou une nouvelle provocation dans un clash qui couve depuis des années ?

Une collection « Iceman » qui dépasse la musique

Dans le cadre du déploiement de son ère « Iceman », Drake a lancé une nouvelle vague de produits via sa boutique Amazon, ouverte initialement en août 2025. Cette dernière mise à jour s’inscrit aussi dans une stratégie liée au Prime Day d’Amazon, mêlant promotion et culture rap.

Parmi les nouveautés, on retrouve notamment le sweat à capuche officiel « Freeze the World », le t-shirt à manches longues officiel « Ice Lebanese », mais surtout ce t-shirt noir et blanc au message énigmatique : « Where She At ? ».

Le design reste volontairement minimaliste. À l’avant, deux visages de style cartoon en noir et blanc. À l’arrière, une inscription massive en lettres capitales : « Où est-elle ? ». Ici, tout repose sur la phrase, plus que sur une direction artistique complexe.

Une phrase interprétée comme une pique envers A$AP Rocky

Très vite, les fans de rap ont fait le lien avec un possible sous-entendu visant A$AP Rocky. Dans le milieu hip-hop, chaque détail compte, et cette phrase relance immédiatement une vieille tension : celle autour de Rihanna.

Selon plusieurs interprétations, « Where She At ? » ferait directement référence à la chanteuse, aujourd’hui en couple avec A$AP Rocky et mère de ses trois enfants. Mais Rihanna a également été en couple avec Drake pendant plusieurs années, ce qui alimente depuis longtemps les lectures croisées entre les deux rappeurs.

La coïncidence est jugée trop forte par certains fans pour être anodine.

Un clash qui remonte et des tensions assumées

Quelques mois avant la sortie de « Iceman », A$AP Rocky avait déjà adressé des piques à Drake dans son morceau « Stole Ya Flow », ravivant des tensions latentes entre les deux artistes.

De son côté, Rocky est revenu sur cette rivalité lors d’un épisode du podcast Popcast du New York Times, expliquant que leur relation avait été amicale à l’origine, avant de se détériorer. Selon lui, l’origine du conflit serait principalement liée à une histoire personnelle impliquant une femme.

Cette dimension personnelle continue d’alimenter les spéculations autour de chaque nouvelle sortie liée aux deux rappeurs.

Drake et le merchandising comme extension du storytelling

Au-delà du possible sous-texte, ce t-shirt s’inscrit aussi dans une stratégie plus large. Drake utilise désormais sa boutique Amazon comme une extension de son univers artistique, où chaque produit participe à la narration de l’ère « Iceman ».

Dans ce contexte, la question reste ouverte : simple slogan marketing ou message codé adressé à A$AP Rocky ?

Une chose est sûre, dans le rap game, rien n’est jamais totalement innocent.