Drake devient l'artiste le plus streamé de l'historie d'Apple Music : découvrez le top 20

Drake, Future, Kanye West, Lil Baby, mais aussi Taylor Swift : que des gros noms dans le top 20 des artistes les plus streamés de l'histoire d'Apple Music.

L'industrie du streaming est pleine de mystères, et c'est pourtant elle qui dicte sa loi au monde de la musique depuis plus de dix ans maintenant. Un fait qui est intéressant à observer, c'est que les artistes, les morceaux et les albums les plus écoutés ne sont pas les mêmes sur chaque plateforme. On observe notamment de grosses différences entre les classements de Spotify, et ceux d'Apple Music, qui vient de dévoiler le top 20 des artistes les plus écoutés de son histoire. Un top 20 sur lequel Drake règne en maître.

Drizzy est donc l'artiste le plus écouté de l'histoire d'Apple Music, plateforme mise en place en 2015, lorsqu'il était à son prime avec "If You're Reading This is Too Late" ou encore "What a time to be alive". Logique, surtout si on considère les énormes chiffres de "Iceman" sorti très récemment. En deuxième, on trouve Taylor Swift, logique là encore puisqu'elle est une des plus grosses vendeuses d'albums de l'histoire de la musique. Mais c'est le reste du top qui est étonnant : Future en troisième, et NBA Youngboy très haut, à la 4ème place, devant Bad Bunny à la 5ème place, qu'on aurait cru plus haut au vu de l'énorme volume de streams véhiculé par la musique "latino".

En 6ème c'est Lil Baby, devant The Weekend, là encore, c'est étonnant mais c'est peut-être dû au fait qu'Apple Music est très utilisé aux USA, où ils sont matrixés par le rap. On retrouve Kanye West à la 9ème place, suivi de post Malon (10), Travis Scott (11), Chris Brown (13), Kendrick Lamar (14) et juste derrière, Lil Durk, à la 15ème place. Là aussi, étonnant de trouver un rappeur aussi hardcore être classé aussi proche de K.Dot, dont la renommée dépasse largement le cadre du rap, contrairement à celle de Durkio. Tout en bas du top, à la 20ème place, on trouve la légende Eminem. On dirait bien que les utilisateurs d'Apple Music sont dans une DA très moderne, et sont très à l'affût des sorties des nouveaux artistes, moins des "classiques", là où ces différences sont moins visibles sur Spotify.