Nike ramène à nouveau Kevin Durant et Drake pour leur nouvelle paire futuriste

Après une première campagne sortie il y a quelques semaines à peine, Nike remet le couvert en réunissant à nouveau Drake et Kevin Durant pour un nouveau spot de pub assez drôle.

C'est l'été, mais c'est surtout le moment où coïncident la finale de NBA, remportée récemment par les New-York Knicks, et le début de la Coupe du Monde 2026 de football. Une véritable aubaine pour les équipementiers qui peuvent vous inonder de pubs et de placements de produits en tous genres. A l'image de Nike, qui a multiplié les campagnes pour des produits foot ces dernières semaines. Mais aussi le basket, et ce sont encore une fois deux ambassadeurs de luxe qui s'en chargent : Kevin Durant et Drake, à nouveau réunis pour un spot qui fait la promo de la Nike KD 19.

Si on dit "à nouveau réunis", c'est parce que les deux stars ont déjà tourné dans un spot publicitaire à la fin du mois de mai, pour faire la promo de paire de sneakers en collab entre Nocta et Nike KD 19. Rebelotte cette semaine donc, avec toujours ce modèle de Nike KD 19, mais un nouveau coloris intitulé "Purple Candies", qui s'accordera parfaitement avec vos verres de lean (on rigole, ne touchez pas à cette merde). Dans cette nouvelle pub, Kevin Durant reçoit un colis, une espèce d'énorme boite super lourde livrée par deux gars. Une fois que la boîte s'ouvre, de la manière la plus kitch et la plus ringarde possible, on se rend compte que Drake est assis à l'intérieur.

Il tient dans ses mains la Nike KD 19 avec le dernier coloris, puis se lance dans un long tunnel pour faire l'éloge de KD et de cette nouvelle paire "révolutionnaire". Il en profite même pour balancer un beau taquet à Anthony Edwards et à sa collab avec Adidas, dont la paire a la même couleur que celle-ci, en disant que "personne à part 4 gosses du Minnesota ne porte cette vilaine paire". Globalement, beaucoup d'autodérision du côté de Drizzy, qui en fait beaucoup trop, même si le but de la pub est justement de le faire passer pour un "yes man", un bouffon qui dit oui à tout.

Après avoir longtemps été plutôt sobre concernant les publicités avec les grandes marques, on dirait bien que Drake a décidé d'accepter plus souvent ce genre de partenariats. Attention à ne pas trop abîmer son image cependant ! On vous met la première pub de mai avec Drizzy et KD juste ci-dessous.