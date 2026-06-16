Drake toujours numéro 1 des charts avec "ICEMAN", qui dépasse le million d'exemplaires vendus

Le nouvel album de Drake, "ICEMAN", vient de passer 4 semaines consécutives sur la première place du top albums aux USA, édité par Billboard. Son album, lui, franchit largement la barre du million d'exemplaires vendus.

Alors que les chiffres de ventes dans le rap, aux USA ou en France, n'allaient pas fort, il n'y avait finalement qu'un seul artiste capable de dominer l'industrie pour faire repartir la machine : c'est Drake. On avait pourtant des doutes, car le canadien semblait changé depuis sa défaite dans le clash contre Kendrick Lamar, mais il a finalement fait fermer presque toutes les bouches en sortant trois albums d'un coup. Parmi eux, "ICEMAN" est en train de réaliser un véritable carton : premier des charts depuis sa sortie, l'album s'est déjà écoulé à plus d'un million d'exemplaires.

Cela fait donc maintenant 4 semaines que "ICEMAN" est en tête du Billboard 200, le top albums américain. C'est déjà l'album qui a connu le plus gros succès de l'année 2026 et en vérité, à part une Taylor Swift, ou un Travis Scott qui nous sortirait un truc incroyable, on ne voit pas très bien qui pourrait aller chercher Drizzy sur son terrain. Au-delà des 4 semaines à la place de numéro, ce sont aussi les chiffres de ventes qui impressionnent : 1,23 millions d'exemplaires écoulés en 4 semaines, ce qui est largement suffisant pour prétendre au disque de platine aux USA.

Le disque vit donc plutôt bien sur la longueur, même si de nombreux haters semblent insinuer que Drake paierait énormément de bots pour établir tous ces gros chiffres. Cependant, pour le moment, pas beaucoup de preuves, même si on sait que les gros labels n'hésitent pas à avoir recours à ce genre de procédés pour booster les artistes. Pas sûr que Drizzy en ait besoin, lui qui en est désormais à 41 semaines passées à la tête du Billboard 200 avec un de ses albums, soit une semaine de plus que la star Adele. Et tout ça, avec du rap, quasiment sans aucun tube.