Lil Durk : les fédéraux veulent rajouter de nouvelles charges pour meurtre et racket à son procès

Plus les jours passent et plus ça sent mauvais pour Lil Durk, fer de lance de la scène drill de Chicago, toujours emprisonné en attente de son procès pour meurtre aux Etats-Unis.

Les choses ne semblent clairement pas en train de s'arranger pour Lil Durk, toujours emprisonné en attente de son procès, depuis presque deux ans maintenant. Un procès pour avoir engagé des tueurs dans le but de commettre des meurtres, sur des gens affiliés à Quando Rondo, mais aussi sur certains membres de son propre clan, OTF. Alors que le procès à déjà été repoussé à au moins trois reprises, on pourrait bien se diriger vers un nouveau report, avec de nouvelles charges ajoutées par les fédéraux et les procureurs.

Car Lil Durk n'est pas le seul accusé dans cette affaire : DeAndre Wilson, très proche de l'artiste, est lui aussi enfermé depuis octobre 2024 pour les mêmes raisons et on apprend désormais que les procureurs veulent rajouter des charges de meurtre au profit d'une organisation criminelle (dirigée par Lil Durk, supposément) et de complot en vue de commettre du harcèlement. Tout ça, toujours en rapport avec les plans mis en place pour tenter de faire tuer Quando Rondo en 2022, rappeur lié à la mort de King Von.

Les procureurs affirment, dans un document communiqué à la justice et à la presse le 3 juin, que Wilson aurait aidé Lil Durk à recruter des shooters pour assassiner Quando Rondo. Si tout ça est confirmé, ça implique un nouveau report d'audience et des charges plus lourdes, à l'encontre de Wilson et également de Durkio. Clairement, plus les jours passent et plus ça sent mauvais pour la team OTF de Chicago...