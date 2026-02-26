Lil Durk : son procès à nouveau retardé, les choses s'enveniment

Alors que le procès de Lil Durk avait déjà été repoussé en avril, un nouveau report vient d'être officialisé par la cour de justice, et l'ambiance autour du procès continue d'être toujours plus tendue.

Difficile de prévoir l'issue du procès de Lil Durk, qui semble être une affaire encore plus compliquée, au moins pour les juges, les procureurs et les avocats, que l'énorme procès YSL qui avait impliqué Young Thug ainsi que presque toute la scène rap d'Atlanta. On rappelle brièvement les faits : Durkio est accusé, à la base, d'avoir engagé des tueurs pour abattre Quando Rondo à la suite de la mort de son cousin, King Von, tué par l'équipe de Quando Rondo (en état de légitime défense). Depuis, d'autres accusations ont été ajoutées, et voilà que le procès est à nouveau retardé de plusieurs mois.

Cela fait donc désormais trois fois que le jugement du rappeur est repoussé. Initialement, le procès devait avoir lieu en janvier 2025, puis a été repoussé en octobre de la même année, après de nouvelles découvertes selon lesquelles le rappeur pourrait avoir commandité des assassinats sur des membres de sa propre team, OTF. Puis le procès a été repoussé au mois de janvier 2026, après de nouvelles découvertes pendant l'enquête, avant d'être à nouveau repoussé en avril, puis, cette semaine, au mois d'août 2026, à la demande des avocats du rappeur, qui estiment avoir besoin de plus de temps pour étudier de nouvelles preuves.

Il faut dire que ces derniers jours, la justice a autorisé l'accusation à utiliser les paroles de certains morceaux de Lil Durk pour ajouter des charges contre lui, ce qui fait donc entrer un nouveau faisceau de preuves à étudier pour ses avocats, afin de les contrer. La seule bonne nouvelel dans tous ça, c'est que, du côté des procureurs ou des juges, on semble avoir abandonné l'idée de demander la peine de mort à l'encontre de Durkio.

Mais en attendant, le rappeur de Chicago est donc enfermé sans procès depuis le 24 octobre 2024... Et visiblement, de moins en moins de gens sont autorisés à se rendre aux audiences pour le soutenir, ce qui doit bien peser sur son moral : ils n'étaient que dix lors de l'annonce du nouveau report cette semaine.