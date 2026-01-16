Lil Durk était placé à l'isolement depuis plus de 5 mois pour un motif assez fou, mais c'est désormais terminé. Par contre, son procès a encore été repoussé...

Le rappeur de Chicago Lil Durk est actuellement dans une situation très difficile : incarcéré en attente de son procès, il est en taule depuis bien plus d'un an désormais, pour une sombre affaire de meurtres qu'il aurait commandités d'après les accusations qui pèsent contre lui. Des contrats, parfois posés sur les têtes des membres de sa propre équipe OTF. Alors qu'il était maintenu à l'isolement depuis plus mois, il est désormais revenu en détention "normale", mais son procès, lui, ne cesse d'être repoussé.

Un sacré bordel entoure le procès de Lil Durk, puisqu'il y a même eu un moment où les photos des membres du jury ont été publiées sur Internet, ce qui met évidemment en danger tous les membres du jury. Il y a 5 mois, Durkio était placé à l'isolement parce qu'il aurait possédé une Apple Watch en prison, qui aurait pu lui servir à rentrer en contact avec l'extérieur pour effacer certaines preuves ou exercer des pressions sur des témoins. Son procès, initialement prévu pour octobre 2025 après un premier report, avait à nouveau été repoussé, à janvier 2026.

Sauf qu'on est en janvier, et toujours pas de procès en vue. Et c'est "logique" : le jugement a finalement été encore une fois repoussé, cette fois au mois d'avril 2026, pour des raisons assez obscures : les juges ont estimé que tout le monde avait besoin de "plus de temps" pour se préparer. On se rappelle que des arguments similaires avaient été avancés à l'époque pour maintenir Young Thug en prison, avant de finalement devoir le libérer devant toutes les erreurs faites par les autorités pendant l'enquête.

On espère pour Lil Durk que ça se passera de la même manière, mais vu les charges qui pèsent contre lui, rien n'est moins sûr...