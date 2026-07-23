Par Remi N

Lors d'une interview, ZKR est revenu sur les histoires d'égo et le manque d'honnêteté dans le rap français, en envoyant du même coup des compliments à Maes, le seul qui a été franc avec lui lors d'un featuring.

L'ego tient une place énorme dans le rap, et les rappeurs le savent bien. En France comme aux States, la compétition au sein du game est énorme, et chez les compétiteurs, chaque occasion de prouver qu'on est le plus fort, notamment en featuring, est à saisir. D'autant plus qu'aujourd'hui, Internet vous regarde et n'hésite pas à charrier celui qui s'est "fait manger". C'est dans ce contexte que ZKR a pris la parole en interview, pour aborder l'hypocrisie sur ce sujet, en affirmant que seul Maes avait été honnête avec lui.

L'interview date un peu, mais l'extrait a refait surface ces derniers jours et tourne sur les réseaux sociaux : on y voit ZKR interviewé, en compagnie de Lino, par Fif (ex-Booska P) pour le média PatrimoineZer. Et le sujet vient donc rapidement sur l'hypocrisie, que ZKR a pu rencontrer lors de certains featurings, où les rappeurs ne se disent pas qu'ils veulent manger leur opposant, même s'ils le pensent très fort :

Hypocrisie, parce que le mec va venir, il va se dire "faut que j'le graille" mais il va pas te le dire. "Faut que je te graille, faut que je sois plus fort que toi". Il va jamais te le dire frère. Qui a des couilles et va venir et te dire ça : "eh faut que j'te graille". Il va même pas te le dire, le feat il peut se finir là, au moment où il a dit ça (rires). Pourquoi il va te le dire ? Derrière y a son équipe, ils vont écouter le son, et ils se disent ouais...

Quand ça parlait de l’hypocrisie sur les feats dans le rap français… Maes, le seul à avoir dit à ZKR qu’il allait refaire son couplet parce que le sien était trop au-dessus. pic.twitter.com/nUX4QdGuTJ https://t.co/5nJk7zmmy8 — Rvpfr (@rvpfr__) July 22, 2026

Mais malgré cette hypocrisie et ces histoires d'ego mal placé, ZKR a tout de même trouvé un rappeur qui a été honnête sur le sujet avec lui : il s'agit de Maes.

Moi y a que Maes qui a été honnête avec moi. J'te mens pas. Sur un son qu'on avait fait, il m'a dit "mon reuf, j'crois je vais changer le couplet, parce que mes pote sils m'ont dit que le tien il était criminel dedans". Mais c'est le seul qui me l'a dit, et il n'y a aucun truc chelou entre nous. En mode naturel, en mode la cité.

Plus que l'hypocrisie, on sent que c'est l'ego mal placé lors d'un featuring que ZKR n'aime pas trop. Et pour cause : il ne feat qu'avec des gens qu'il apprécie, et ne voit pas l'utilité d'installer un rapport de force alors que ce featuring est là pour bénéficier aux deux artistes, comme ça a été son cas sur "Kalenji", le featuring avec Maes dont il parle. Des paroles intelligentes, approuvées par Lino, qui reprend l'exemple de son morceau avec Rohff, "L'oeil du tigre", sorti sur "Première Classe vol. 2". Un morceau qui avait vraiment marqué son époque, sur une compilation légendaire.