Maes de retour ce vendredi en featuring avec ElGrandeToto

Par Remi N

Toujours incarcéré, Maes nous prépare un featuring 100% marocain avec ElGrandeToto qui devrait sorti ce vendredi 17 juillet, pour la compilation marocaine "Mocro's Star".

C'était l'un des rappeurs français ayant rencontré le plus de succès sur cette décennie : Maes était omniprésent, avec ses très nombreux projets, son humour sur les réseaux, ses feats avec Booba, avant que tout ça ne se termine en clash. Dorénavant, le rappeur de Sevran est incarcéré au Maroc, soupçonné d'avoir participé à des enlèvements, séquestrations, d'avoir commandité des assassinats, bref, un vrai merdier dont il n'est pas prêt de sortir. Mais il continue autant que possible à faire du son, et il devrait être de retour cette semaine pour un featuring 100% marocain avec ElGrandeToto.

Maes est donc de retour avec un nouveau statut, et même s'il est toujours incarcéré pour quelques années encore (sauf grosse surprise), il se retrouve avec une image de gars sérieux à qui il ne vaut mieux pas chercher des emmerdes. On espère qu'il trouvera de l'inspiration dans tout ce qui est en train de lui arriver, et ce vendredi 17 juillet, il devrait sortir un morceau en featuring avec ElGrandeToto, l'artiste marocain avec le plus de buzz en ce moment, morceau qui serait le premier extrait de la compilation "Mocro's Star" qui ne comportera que des titres d'artistes marocains.

Au-delà de leurs origines marocaines, Maes et ElGrandeToto ont pas mal de points communs, à commencer par une véritable polyvalence au micro, puisqu'ils sont tous les deux capables d'aller chercher dans la mélo ou dans quelque chose de plus "kické". On espère d'ailleurs que Maes ira puiser dans son côté "rap", car quand il le fait, c'est très solide en général. En tout cas, on est vraiment curieux de découvrir ça !