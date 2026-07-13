Gims donne son avis sur Kaaris, Ninho, Maes, Werenoi et allume les "rappeurs TikTok"

Par Remi N

Lors d'une interview avec un streamer, Gims a livré son avis sans détour sur de nombreux rappeurs français et en a profité pour balancer un tacle aux rappeurs qui percent via des trends TikTok.

On peut reprocher beaucoup de choses à Gims, mais on est forcés d'admettre que depuis plus de quinze ans, l'artiste enchaîne les succès de manière très régulière, et on ne parle pas de petits succès. L'ex-membre de la Sexion d'Assaut a fait pleuvoir les millions d'euros ces dernières années, au point de se retrouver avec une enquête pour blanchiment d'argent en bande organisée sur le dos. Alors qu'il attaque un été 2026 qui va encore être rempli de succès pour lui, l'artiste a donné son avis, sans langue de bois, sur plusieurs rappeurs français comme Kaaris, Werenoi, Ninho ou Maes.

Gims est actuellement en tournée mondiale, lui qui va traverser pas moins de 10 pays en quelques mois, sur plusieurs continents. C'est pendant cette tournée que Meugi a pu tourner une vidéo avec le créateur de contenu Just Riadh. Confortablement installé dans le haut du panier des artistes les plus écoutés de France, l'ancien leader de la Sexion d'Assaut a donné son avis sur pas mal de rappeurs du game français, en mettant en avant les artistes qu'il juge "authentiques", à commencer par Werenoi et Maes :

Werenoi il était chaud. Il était profond ce petit. Maes chaud, parce que sincère et vrai. Et avec les évènements qui lui sont arrivés, on voit qu'il est vrai. Ce qu'il dit c'est réel. C'est de ça qu'on parle.

Il envoie ensuite à énorme compliment qui devrait faire plaisir à Kaaris et Ninho, dont il loue le talent et l'authenticité :

Riska c'est lui le meilleur en peura là. En peura là, brut, brutal, transpiration, c'est Riska. [...] NI, Ninho tout ça, il a souffert Ninho ! Et ça se voit qu'il a souffert Ninho quand même. Son manteau... fourrure rouge, mais c'est ça qu'on veut !

Enfin, il termine par couronner Fianso comme le charbonneur ultime du rap français :

Fianso, il a charbonné. On peut pas lui voler ça. Il a charbonné comme j'ai rarement vu des gens charbonner. C'est à dire que même nous avec la Sexion d'Assaut on a charbonné, mais quand nous on a commencé à percer, il était toujours là, à se bagarrer. On a freesylé avec Fianso, nos premiers freestyles c'était avec Fianso. C'était à Beaubourg, avec des postes radios, il freestylait, on freestylait, seul contre nous tous.

Dans la suite de l'interview, il allume, en opposition, les "flockos", ces rappeurs qui racontent des trucs qu'ils n'ont pas vécu, mais aussi ces artistes qui croient qu'ils ont percé et que leur carrière est installée grâce à une trend TikTok :

Les rappeurs TikTok ils sont dans une illusion. Ils percent sur une trend, ils bombent.

Plus loin il détaille le fait que pour lui, les rappeurs TikTok manquent de substance, de profondeur, de vécu, de tout ce qui faisait l'intérêt des artistes hip-hop il y a encore 15 ans. Pour Gims, on sent que les gens qui empruntent uniquement ce chemin pour percer ne sont pas voués à durer. L'avenir nous dira s'il a raison !