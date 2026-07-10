ZKR annonce un nouvel projet "bien rap" avant la fin de l'année !

Au sommet de sa forme en 2026, ZKR est bien décidé à terminer l'année en beauté, lui qui vient d'annoncer un projet bien rap avec lequel il va encore mettre tout le monde d'accord.

Difficile de faire l'unanimité dans le rap français, avec tous les courants qui existent, et les fanbases qui se diversifient : différentes générations, différences géographiques, et même différentes classes sociales, c'est devenu très compliqué de plaire à un grand nombre de personnes. Mais certains y parviennent, à l'image de ZKR, dont le rap semble mettre plus ou moins tout le monde d'accord. Les gens ne le désignent pas tous comme étant le meilleur rappeur du moment, mais tout le monde dit qu'il est chaud, et il entend bien le prouver une fois de plus avec un projet très rap, qui sortira avant la fin de l'année !

Le 59 a longtemps souffert d'un manque de représentants au sein du rap game, mais les choses ont changé depuis Gradur : ZKR, Ben PLG, Békar, ils sont désormais nombreux à défendre les couleurs de leur département. Celui qui s'en sort le mieux, c'est évidemment ZKR, qui a acquis une énorme notoriété dans la street grâce à son rap très ancré sur la rue, ses histoires, ses drames, et surtout, sur son vécu. Peu d'artifices dans sa musique, même s'il s'est ouvert dernièrement, ça kicke sans trop de chichis, jamais le dernier quand vient l'heure de freestyler. Pour ses fans, on a donc une bonne nouvelle :

On va revenir avec un album ou une mixtape bien rap avant la fin de l'année.

Un projet bien rap, ça, il sait faire, et on fait confiance à ZKR pour ne pas décevoir sur ce point. On espère qu'au delà de l'album, ce sera l'occasion de le retrouver en freestyle pour la promo, car il avait posé l'un des freestyles les plus légendaires de ces dix dernières années pour Raplume, en compagnie de Limsa d'Aulnay, Souffrance et Lesram. Il s'agira déjà du huitième projet de sa discographie, dont le premier, "Absent", était sorti en 2018. On a hâte de voir ce que nous prépare le rappeur du Nouveau Robuaix !