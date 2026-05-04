Babs répond au clash de Zkr sur la mort de Werenoi: "c'est chercher des coupables où il n'y en a pas..."

Après avoir vécu une semaine dernière très mouvementée, Babs a décidé de répondre aux attaques de Zkr, en prenant la parole pour expliquer sa vérité.

L'émission "Rentre dans le cercle" est peine revenue depuis deux semaine, qu'elle concentre déjà toute l'attention du rap français. Il faut dire aussi que Fianso a tout fait pour faire grimper la hype autour du projet, et que les différents participants ont eux aussi tout donné pour rendre ça légendaire. Notamment Zkr, qui a mis le feu aux poudres en allumant Babs dans son freestyle. Un clash d'une seule phrase, qui a beaucoup fait réagir. Jusqu'à Babs lui-même, qui a d'ailleurs pris la parole pour répondre aux accusations selon lesquelles il profiterait de la mort de Werenoi.

Car le producteur de Werenoi a beaucoup, beaucoup fait parler depuis le décès de son artiste. Et ce, dès les jours qui ont suivi la mort du rappeur, en faisant archiver plusieurs de ses clips sur les plateformes. "Par respect", affirme Babs lors de son interview pour la chaîne Youtube Kuntime. Mais il est aussi revenu sur les nombreuses accusations qui le pointent du doigt, lui qui aurait "mangé" sur le dos du rappeur en "profitant" presque de sa mort, et en privant ses enfants de revenus :

On est en France, tu ne peux pas déshériter tes enfants, c'est interdit. Ensuite, Werenoi a généré énormément d'argent et continue d'en générer. Cet argent là, ne va pas au producteur, il va aux héritiers légaux. Il y a un système. Ceux qui pensent que l'argent m'arrive et que je le prends et que... Non, ça se passe pas comme ça. Il y a des maisons de disque, il y a des choses à respecter. L'argent va être distribué dans les règles de l'art aux héritiers, et ça, tu ne peux pas faire autrement.

Il a aussi abordé le décès du rappeur, un sujet difficile, surtout en face d'une caméra, en parlant notamment de sa maladie et en balayant les rumeurs qui affirment qu'il aurait exploité Werenoi jusqu'à l'épuisement.

La raison de son décès, on la connait. J'suis pas médecin. On essaie de modifier cette chose là... Mais pour moi, c'est chercher des polémiques où il n'y en a pas. C'est chercher des coupables où il n'y en a pas. Il est décédé, c'est triste, tout le monde est attristé là-dessus. Mais y a des causes à ce décès. Il est décédé de diabète. Il n'est pas décédé d'autre chose.

Le message est donc plutôt clair: Babs suit les procédures et d'après lui, il n'a volé personne. Une réponse qui ne devrait toutefois pas faire taire toutes les rumeurs, ni le sortir du bourbier dans lequel il s'est fourré en agressant une proche de Werenoi afin de lui prendre la somme que le rappeur lui aurait donné de son vivant, agression pour laquelle le producteur a été condamné.