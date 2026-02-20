Dans l'affaire qui opposait Babs, producteur de Werenoi, à une amie du rappeur qui l'accusait de l'avoir tabassée, le producteur vient d'être condamné à de la prison ferme.

Les peines de prison continuent de s'abattre sur le rap français, et on dirait que personne n'apprend. 2025 aura été une année bien sombre, entre les condamnations de Koba LaD et celle de Maes, et on dirait bien que 2026 est partie pour être encore pire. Hier, c'est Naps qui était condamné à 7 ans avec mandat de dépôt pour viol, et aujourd'hui, c'est Babs, le producteur de Werenoi, qui vient de prendre 2 ans de prison dont un ferme, pour avoir tabassé une amie du rappeur.

Si vous suivez l'actualité du rap français, vous avez forcément entendu parler de cette histoire : l'héritage du rappeur crée des conflits, notamment entre les personnes qui étaient les plus proches de lui. Son producteur Babs, par exemple, était accusé par l'une des amies du rappeur, Fatima, d'agression violente remontant au 22 mai 2025 dans un bar à chicha à Montreuil, dans le but de récupérer un million d'euros que la jeune femme aurait "volé". La jeune femme a été tabassée par plusieurs personnes, avec 7 jours d'ITT à la clé et des coups portés au visage et au corps. A la suite de l'agression, Babs avait été placé en garde à vue.

L'agression était apparemment motivée par le fait de récupérer un million d'euros, million que Werenoi aurait transféré à Fatima afin qu'elle achète des biens immobiliers à Dubaï. Le verdict de la cour est tombé : 24 mois de prison pour Babs, dont 12 mois fermes, ainsi qu'une amende s'élevant à 10 000 euros. Une condamnation qui va probablement mettre un peu le bordel dans l'organisation du concert en hommage à Werenoi, prévu pour le 25 mars prochain.