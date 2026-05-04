Offset et Quavo réunis en studio : Migos va-t-il se reformer ?

Alors qu'Offset et Quavo ont été aperçus ensemble en studio pour la première fois depuis le décès de Takeoff, les rumeurs les plus folles circulent sur Internet.

En 2022, Takeoff, pilier central du groupe Migos qui domine à ce moment les charts du rap US, est assassiné par balles. Une perte dont le rap d'Atlanta a eu beaucoup de mal à se remettre, surtout Quavo et Offset, les deux membres restant du trio qui a popularisé la trap d'Atlanta à travers le monde. Pendant un moment, les deux artistes étaient même en froid, et après la descente aux enfers d'Offset, on craignait de voir l'aventure s'éteindre. Mais les deux potes sont à nouveau réunis en studio !

Forcément, ça déclenche les rumeurs les plus folles. Car on n'avait quasiment pas vu Offset et Quavo ensemble depuis la mort de Takeoff, qui semblait avoir fait imploser Migos, ou plutôt ce qu'il en restait. Si on ajoute à ça le fait qu'Offset semblait avoir presque complètement perdu sa hype, entre le divorce avec Cardi B et les dettes de jeu, on comprend pourquoi les fans des deux rappeurs d'Atlanta n'étaient pas dans un mood très "happy". Mais voilà : les deux rappeurs ont bossé ensemble, en studio, comme on peut le voir sur des photos postées en story, et les médias américains spécialisés parlent même d'un retour éventuel de Migos. En légende d'une des stories, on pouvait lire :

Le taff n'est pas fini. L'album de Takeoff. Unc N Phew 2. Le dernier album ? Du vrai sang de Migo coule dans mes veines. Ce n'est pas un nouveau chapitre, c'est juste la suite.

Si on ajoute à ça les photos d'Offset et Quavo réunis en studio, on comprend mieux pourquoi les médias américains s'affolent et parlent de reformation, car toute la légende semble écrite pour faire le buzz et faire parler dans les médias. Il est également vrai qu'un album posthume de Takeoff avait été annoncé dès l'été 2023, mais on n'avait plus de nouvelles depuis. Le fait de voir les deux survivants réunis pour nous cuisiner un bail en studio, on avoue que ça nous fait plaisir, et on a hâte de voir ce qu'ils préparent !