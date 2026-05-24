Un rappeur de 9 ans enflamme les réseaux sociaux aux USA validé par Benny Blanco et Brent Faiyaz !

La scène rap américaine tient peut-être sa nouvelle sensation virale.

La scène rap américaine tient peut-être sa nouvelle sensation virale. Âgé de seulement 9 ans, le jeune Young Roddo, originaire de Chicago, affole actuellement les réseaux sociaux grâce à son morceau ultra entraînant “No Bad Grades”. Un titre qui a déjà attiré l’attention de plusieurs grands noms de l’industrie musicale, parmi lesquels Benny Blanco, Brent Faiyaz, Murda Beatz ou encore Slim Jxmmi du duo Rae Sremmurd.

Le jeune artiste, fils de l’entrepreneur musical SherodCantSing, connaît une ascension fulgurante depuis la publication du morceau. Avec son énergie débordante et ses paroles innocentes, Young Roddo a rapidement séduit le public américain.

“No Bad Grades” devient viral

Dans “No Bad Grades”, le rappeur de 9 ans évoque avec humour et spontanéité son quotidien d’enfant. Sur une production rythmée, il lance notamment :

« Je ne peux pas avoir de mauvaises notes / Ma mère a dit que si j'ai des A, je suis payé… »

Le morceau continue avec des références simples et authentiques à sa routine :

« Je me lève, je me brosse les dents, je fais mon lit / J'ai perdu une dent, j'ai besoin de ce fric… »

Ce mélange entre innocence enfantine et codes du rap US semble avoir trouvé un écho massif sur TikTok et les réseaux sociaux, où les extraits du morceau se multiplient.

Benny Blanco et Brent Faiyaz séduits

Le buzz autour de Young Roddo a rapidement dépassé le cadre des réseaux sociaux. Plusieurs artistes reconnus ont publiquement affiché leur soutien au jeune rappeur.

Dans un extrait partagé en ligne, Brent Faiyaz n’a pas caché son enthousiasme, affirmant que le jeune artiste était « hors de contrôle ». De son côté, YG Marley, connu pour le titre “Praise Jah In the Moonlight”, lui a également adressé un message encourageant :

« Ton talent te mènera loin, tu as un son exceptionnel, exploite-le au maximum ! »

Avec des soutiens aussi prestigieux que Benny Blanco, Murda Beatz ou encore Slim Jxmmi, Young Roddo pourrait bien devenir l’une des prochaines sensations du rap américain.