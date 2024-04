Le chanteur vit la grande vie.

Brent Faiyaz continue d'exploiter son dernier album en date, "Larger Than Life", sorti en octobre dernier, avec cette semaine la sortie du clip de "Best Time", un morceau extrait du projet. Pour le clip, le rappeur a principalement opté pour des images faites lors de ses nombreux précédents voyages, avec pas mal de scènes assez sympa, certaines tournées dans des strip-clubs, on vous laisse découvrir tout ça.