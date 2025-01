Booba certifié disque de platine avec "Ad Vitam Aeternam"

Quasiment un an après la sortie de son disque, le dernier album de Booba est certifié platine !

Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Booba continue d'être un personnage central du rap game. Et même si dernièrement, il a mis un soin particulier à se faire détester par le plus de monde possible, le Duc reste un artiste intéressant, lorsqu'il décide de faire quelques efforts, de poser l'autotune et de faire du sale comme sur "Dolce Camara". Un morceau à succès extrait de son dernier album, "Ad Vitam Aeternam", et qui a probablement permis à ce projet d'être enfin certifié disque de platine par le SNEP !

Un platine un peu tardif ?

C'est désormais officiel : le dernier album en date de Booba, "Ad Vitam Aeternam", sorti le 8 février 2024, vient d'être certifié disque de platine par le SNEP le 13 janvier dernier. Un disque de platine qui arrive donc environ 11 mois après la sortie du projet, soit presque un an, ce qui peut paraître assez conséquent si on compare ça avec les ventes d'autres gros albums sortis cette année. Si on prend SDM et "ALVALM" en comparaison, par exemple, l'album aura mis un peu moins de deux mois à devenir platine.

Un écart qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Le premier, comme le dit Booba lui-même, c'est qu'il n'est plus "au cœur du rap game", il n'est plus aussi actuel qu'auparavant et ne fait pas partie des "énormes stars" du game du moment. D'autres plus jeunes, comme SDM, assument ce statut beaucoup mieux que lui. La deuxième raison, c'est que le disque n'est pas sorti en physique, ce qui baisse considérablement le nombre de ventes d'un album. Car pour faire comptabiliser une vente physique, il faut 1 500 streams d'un album. Donc forcément, quand on ne sort son projet qu'en streaming, on se coupe d'une grosse partie de son chiffre de vente.

Dans ces conditions, un disque de platine décroché en presque un an, ça n'est pas si mal, même pour un taulier comme Booba. Par contre, on n'a toujours pas compris pourquoi il n'avait pas sorti cet album en physique... Et ça ne sert d'ailleurs à rien d'aller essayer de rager sur les ventes physiques des autres artistes, comme il l'a fait récemment pour Dinos, Gazo, ou encore Gims (même si concernant ce dernier, les chiffres sont vraiment étranges). Des milliers de gens achètent encore des CDs juste pour l'objet, la décision de Kopp de ne pas sortir de CD n'est donc pas très judicieuse...