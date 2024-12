Dinos signe un gros score avec "Kintsugi", Booba réagit !

"Mais qui a encore un lecteur CD même ?"

L'automne 2024 s'est imposé comme une période phare pour le rap français, avec la sortie de plusieurs albums très attendus. Parmi eux, "Kintsugi" de Dinos, sorti le 29 novembre.

Ce cinquième album, qui succède à Hiver à Paris (2022), a rapidement rencontré un franc succès auprès du public : 19 723 exemplaires en première semaine, dont 12 028 en format physique, 21 en téléchargement et 7 674 en streaming.

📊 Dinos vend 19 723 exemplaires en 1ère semaine avec « KINTSUGI » !



Votre top 3 de l’album ? ❄️ pic.twitter.com/BIXQvkf48v — Kultur (@Kulturlesite_) December 6, 2024

Dinos a fait appel à de nombreux invités de renom pour son projet, notamment ZED, Josman, Tiakola, Hamza, Lino, Hélène Ségara et Sofiane Pamart. Dinos, connu pour sa plume et son innovation constante, a opté pour une sobriété assumée dans ce projet. Il a déclaré vouloir "faire de la bonne musique, me renouveler, sans grandes déclarations ni marketing mystère".

Le succès de Dinos n'a pas manqué de faire réagir Booba. Sur son compte X, B2O a commenté les chiffres de ventes de Kintsugi avec ironie : "Et lui c'est pareil 61% de physique je meurs. Mais qui a encore un lecteur CD même ?"

Et lui c'est pareil 61% de physique je meurs 🤣🤣🤣 Mais qui a encore un lecteur CD même 🤣🙈 pic.twitter.com/5sDub71E16 — Booba (@booba) December 6, 2024

Ce n'est pas la première fois que Booba s'exprime au sujet de Dinos. Quelques mois auparavant, lors de la cérémonie des Flammes où Dinos avait été récompensé, Booba avait déjà exprimé son scepticisme. Il avait alors déclaré sur X : "On ne dit rien mais on observe. Vous allez un peu trop loin tu ne trouves pas ? Faut pas nous insulter. Personne écoute Dinos, vous l'avez fabriqué de toutes pièces."