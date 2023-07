Le titre produit par Paddy Beatz et Mike WiLL Made-It est extrait du quatrième album studio "Sremm 4 Life".

"Not So Bad (Leans Gone Cold)" de Rae Sremmurd est une chanson sur les hauts et les bas de la célébrité et du succès. Les paroles décrivent le sentiment d'être engourdi et déconnecté, probablement dû à la consommation de drogues et aux pressions de l'industrie musicale. Réalisé par Michael Gilbert, le clip rempli d'effets visuels suit les frères à Londres, se mêlant aux habitants, se produisant sur scène, tournant avec Post Malone, et plus encore à découvrir ci-dessous.