Takeoff : un album posthume en préparation

Le rappeur aurait plus de 350 morceaux inédits sur ses téléphones.

Sa mort a bouleversé le rap game. Le 1er novembre dernier, Takeoff est décédé lors d'une fusillade à Houston durant une soirée privée. Âgé seulement de 28 ans, il laisse derrière une belle carrière avec ses deux collègues des Migos, son oncle Quavo et Offset. Le 18 août prochain, Quavo va faire son grand retour en solo. Dans une longue interview publiée sur sa chaîne Youtube, "A Conversation For The Fans", le rappeur américain donne de ses nouvelles avant la sortie de son projet. Il y parle de son deuil, de ses émotions et du futur.

Justement, le futur prévoit de belles surprises. Dans cette vidéo, Quavo confirme la sortie prochaine d'un album posthume. "Dans son téléphone, il y a plus de 150 chansons, raconte-t-il. Il a des morceaux que je n'ai jamais entendu". Avec trois téléphones à son actif, le rappeur américain aurait près de 350 sons inédits. Actuellement en préparation, aucune date n'a pour l'instant été annoncée, mais Quavo n'hésite pas à comparer le catalogue de son défunt neveu à celui de Tupac.

Rocket Power

Lors de l'interview, Quavo parle également de son nouvel album intitulé "Rocket Power", dédié à Takeoff, dont la mort continue de l'affecter. Ce qu'il appelle "Rocket Power", c'est "le carburant du ciel", alimenté par son neveu depuis l'au délà. Ce projet, il représente ses émotions, "toute la douleur, tous les moments difficiles, tous les moments ou j'ai pleuré", raconte-t-il. Il poursuit : "Il me manque beaucoup et je l'aime. Il sait que je l'aime. Je pense à lui tout le monde. Parfois, je m'endors en pleurant. Je sais juse qu'il est là. Je ne peux pas le sentir, mais je sais qu'il n'est pas loin".