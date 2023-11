Quavo et Offset rendent hommage à TakeOff pour le premier anniversaire de sa mort

Quavo, Offset et Takeoff en 2021. © Instagram / @migos

Il y a un an, Takeoff mourait tragiquement d'une balle perdue lors d'une soirée.

Le 1er novembre 2022, les Migos perdaient un de leur membre. À l’âge de 28 ans, Takeoff mourait subitement après avoir été abattu lors d’une soirée. Un an plus tard, Quavo et Offset continuent de pleurer sa mort tragique. Sur les réseaux sociaux, ils ont tenu à publier un bel hommage au défunt rappeur d’Atlanta.

C’est d’abord Quavo, son oncle, qui a partagé un beau cliché en noir et blanc de Takeoff. Présent à ses côtés au moment de son décès, il écrit : “Je ne peux pas oublier, je n’oublierai jamais, je me souviens !”. Un beau message d’amour pour son neveu, qui restera à jamais dans sa mémoire. De son côté, Offset a lui aussi partagé une émouvante publication pour l’anniversaire de sa mort. Il publie alors une vidéo en noir et blanc, compilant plusieurs souvenirs de leur temps passé ensemble. “Les temps que nous avons passés sont inestimables, écrit Offset. Ce que nous avons construit dans ce jeu, ils n'ont jamais voulu nous donner nos fleurs, nous avons influencé le monde”. Il conclut : “Je t’aime, je te prends toujours ici avec nous, je sais qui tu es ! Migo 4 Life !"

La mort de Takeoff a été un bouleversement dans le monde du hip-hop le 1er novembre dernier, avec des circonstances particulièrement crispantes. Alors qu'il était à une soirée avec Quavo, Takeoff était spectateur d'un jeu d'argent incluant des dés. Alors que Quavo aurait soupçonné de la triche, une dispute éclate alors et les poings rentrent en jeu. Des coups de feu sont ensuite échangés et Takeoff se serait alors pris une balle perdue, le blessant mortellant au torse à et la tête. Un album posthume serait depuis en préparation.