Migos bientôt de retour ? Offset balance une grosse rumeur après une photo de Quavo !

Le groupe mythique Migos pourrait-il faire son grand retour ? Une simple publication a suffi à relancer toutes les spéculations autour d’une reformation du trio, composé de Quavo, Offset et du regretté Takeoff.

Une photo de Quavo qui met le feu aux réseaux

Tout part d’une publication du 27 avril : une photo postée par Quavo sur Instagram, où il partage un souvenir avec Takeoff. En légende, il écrit : « Les guerriers ne plient jamais », accompagné d’un message lourd de sens selon Complex :

« Le travail n’est pas terminé. ALBUM DE TAKEOFF. UNC N PHEW 2. DERNIER ALBUM ?????. DU VRAI SANG MIGO COULE DANS MES VEINES !!! PAS UN NOUVEAU CHAPITRE, JUSTE LE PROCHAIN !!! »

Des mots qui ont immédiatement enflammé les fans, beaucoup y voyant l’indice d’un projet posthume ou même d’un retour du groupe.

La réaction directe d’Offset

Quelques heures plus tard, Offset a lui aussi alimenté les rumeurs. Il partage une photo des trois membres prise en 2021, en ajoutant simplement : « Carrément !!! »

Une réaction courte, mais suffisante pour relancer l’espoir d’une reformation des Migos.

Un passé chargé, mais des liens apaisés

Le dernier album du trio, Culture III, est sorti en 2021 sous le nom de Migos. Peu après, Quavo et Takeoff ont formé un duo avec le projet Only Built for Infinity Links.

Mais le drame a frappé le groupe : le mois suivant, Takeoff a été tué par balle devant un bowling à Houston, un événement qui a profondément marqué la scène hip-hop.

Offset et Quavo : des tensions passées… mais un lien familial

Les relations entre Offset et Quavo ont longtemps été tendues, avec plusieurs désaccords publics. Pourtant, ces dernières années, le ton a changé.

Lors de son passage dans l’émission 7PM in Brooklyn avec Carmelo Anthony, Offset expliquait :

« C’est peut-être internet qui essaie de ressortir les vieilles histoires, mais entre nous, c’est pas ça. On doit se parler franchement, de jour comme de nuit. C’est la famille. »

Il ajoutait également : « Il y aura toujours des désaccords avec sa famille. »

Vers un retour des Migos ?

Entre messages énigmatiques, nostalgie et rapprochement entre les membres survivants, les fans espèrent désormais une chose : voir Migos revenir d’une manière ou d’une autre.

Officiellement, rien n’a été annoncé. Mais dans le rap, les silences et les posts Instagram parlent parfois plus fort que les communiqués.