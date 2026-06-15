Theodora met les choses au clair très violemment après son concert : "Ton père la salope"

Très agacée par les critiques visant les artistes chargés de sa première partie, Theodora a mis les choses au clair dans une vidéo où elle insulte violemment les personnes irrespectueuses dans son public.

Difficile de faire plus fort, niveau ascension, que le run de Theodora sur la saison 2024/205. La chanteuse est passée de quasiment anonyme à une des artistes féminines préférées des français en l'espace de quelques mois, grâce à son mega-hit "Kongolese sous BBL" puis l'album et les nombreux feats qui ont suivi. Désormais, elle est une des chanteuses qui pèsent le plus dans le game. En tournée partout, programmée dans presque tous les festivals, elle attire un public très large. Et visiblement, certains se montrent irrespectueux, donc la chanteuse a voulu les recadrer dans une vidéo pendant laquelle elle les allume sans retenue.

Il faut dire que le phénomène est récurrent : le public vient voir un concert, et l'artiste programmé en première partie est souvent négligé, voir moqué, parfois en face à face mais bien plus souvent, les auteurs des moqueries se cachent derrière l'anonymat des réseaux sociaux. C'est visiblement ce qui s'est passé lors du concert de Theodora au Festival de Nîmes qui a eu lieu la semaine dernière. Reprenant une trend sur les réseaux sociaux, deux jeunes filles ont posté une vidéo d'elles dans la fosse pendant la première partie avec en légende : "POV : t'as payé ta place de concert pour Theodora avec de l'argent 100% haram". Sous-entendu : c'est pourri. Mais la chanteuse est aussi tombée sur cette vidéo, à laquelle elle a choisi de réagir violemment :

Vos mères les p*tes. Les gens qui sont irrespectueux en public, qui sont irrespectueux dans la foule, en concert qui vous a éduqué? Ta mère la pute, ton père la salope vraiment la plus grosse des salopes. Genre comment tu peux être éduqué par des singes autres choses que des animaux de la savane, tu viens à un concert y’a des premières parties tu commences à bomber sur les premières parties à commencer à leur faire des vannes, ta mère la pute. Ton père c’est une salope j’espère qu’il a pris du lait et qu’il n’est jamais revenu.

Theodora explique ensuite que personne n'est obligé de venir pendant les premières parties, et que vous avez évidemment le droit de ne pas aimer, mais qu'il est important de rester respectueux envers les artistes, pour qui ça représente souvent une grosse pression de chauffer la salle avant les "gros artistes". Et certaines personnes dans les foules ont pris bien trop la confiance, en essayant d'afficher les gens, en public sur Internet qui plus est. Mais Theodora a montré que la réalité pouvait rattraper très vite les gens irrespectueux, même dans la vraie vie. Le message est passé !